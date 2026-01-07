Organizan en Inca una torrada solidaria a favor de una escuela de Gaza

La ONG Inca Mallorca Solidària, en colaboración con otras entidades, ha organizado este viernes 9 de enero una torrada solidaria de Sant Antoni cuyos beneficios se destinarán a la escuela de Gaza que está hermanada con el colegio Beat Ramon Llull de Inca.

El acto solidario se llevará a cabo en el Mercat Cobert de Inca a partir de las 19,30 horas. El donativo de 10 euros estipulado para los adultos y de siete euros para los menores se entregará íntegramente al citado centro educativo ubicado en Gaza. Habrá carne, verdura, bebida y postre para los participantes. La organización también destaca que se llevará a cabo una 'torrada halal' para quienes profesen la religión musulmana.

Cartel promocional de la torrada de este viernes en Inca. / ONG Inca Mallorca Solidària

Por otra parte, el mismo viernes, a partir de las 17 horas, las mujeres de la asociación Punts amb Vida de Inca también cocinarán buñuelos y repartirán zumo de naranja en otra causa solidaria organizada por la citada ONG de Inca.

Cabe recordar que el pasado Día Internacional de los Derechos del Niño del mes de noviembre fue muy especial para los alumnos del colegio Beat Ramon Llull de Inca, y también para los aproximadamente 500 niños y niñas escolarizados en la Escuela Aid for Gaza, un centro educativo de emergencia habilitado en la franja de Gaza gracias a la iniciativa de la ONG Inca-Mallorca Solidaria y de otras entidades comprometidas.

Ambos colegios celebraron su hermanamiento con diversos actos lúdicos como bailes, canciones tradicionales y lectura en voz alta de los sueños. Los escolares de ambos centros participaron también en la elaboración de un gran mural con manos pintadas que simbolizan la unión de todos los niños y niñas, aunque estén a 3.000 kilómetros de distancia y no se conozcan personalmente.