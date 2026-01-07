Joan Perelló Mestre ilustra el Sant Antoni 2026 de sa Pobla

El Ayuntamiento de sa Pobla ha presentado oficialmente el cartel que anuncia las fiestas de Sant Antoni 2026. La obra, creada por Joan Perelló Mestre, ha sido la ganadora del concurso de este año y se convierte en la imagen iconográfica de unas celebraciones que los poblers llevan arraigadas. El dimoni es la figura central del cartel, símbolo del imaginario popular que se representa en el cartel de Perelló, que destaca por su fuerza visual y personalidad. La imagen capta la esencia de una fiesta que está viva, arraigada.

El autor ha obtenido un premio de 500 € y una zambomba (ximbomba), el galardón tradicional del certamen, tras un proceso de selección que ha incluido una fase de exposición pública en el centro de cultura Es Rafal y el voto popular de los vecinos.

Un programa lleno de tradición y cultura

Aprovechando la presentación del cartel, también se ha confirmado que el programa de actos de este año se extenderá desde hoy 7 de enero, en el que se elige al clamater o clamatera, hasta el 24 de enero. Entre los hitos más destacados de esta edición se encuentran el espectáculo piromusical y la "Revetlla" (día 16), que llena la Plaza Mayor.

No faltarán las actividades gastronómicas, como la Muestra Gastronómica de la Anguila. Al caer la "Revetlla" en viernes y el día de Sant Antoni en sábado, se espera una asistencia multitudinaria de gente de toda la isla.

Con el cartel ya colgado y las banderas de Sant Antoni en los balcones, calles y comercios, sa Pobla comienza oficialmente la cuenta atrás para su fiesta mayor, donde el fuego, las glosas y las zambombas volverán a ser los protagonistas.