El Hospital de Inca alcanza el "récord absoluto" de pruebas radiológicas en 2025

El Hospital Comarcal de Inca realizó durante el año pasado un total de 109.000 pruebas radiológicas, un "récord absoluto" desde que se inauguró el centro, en 2007. Eso supone 6.221 pruebas más que en el año 2024, cuando el Servicio de Radiología llevó a cabo un total de 102.779.

Por tipología, la mayoría de las pruebas, 71.486, han correspondido al área de radiología convencional, a las que se suman 12.118 TACs, 10.088 ecografías y 7.214 resonancias magnéticas.

En cuanto al ámbito de demanda, 51.208 pruebas han sido ambulatorias, 49.353 las ha solicitado el Servicio de Urgencias y 8.439 han sido peticiones de Hospitalización.

Si se calcula la suma total desde que el Hospital Comarcal de Inca comenzó a funcionar, hace dieciocho años, el número se acerca a 1.272.000 pruebas radiológicas: en 2007 se hicieron 28.377 y en 2025 la cifra ha llegado a 109.000.

Mayor dotación de recursos técnicos

La Dirección del Hospital Comarcal de Inca recuerda el "firme compromiso que tiene con la calidad asistencial y la formación y la responsabilidad que demuestra con el medio ambiente".

En estos dieciocho años el Servicio de Radiología ha ido renovando sus equipos. Actualmente está ubicado en un espacio de 1.124 metros cuadrados conectado con el Servicio de Urgencias y con Hospitalización, y dispone de cuatro salas de radiología, un ortopantomógrafo, dos equipos portátiles de rayos X, tres arcos de quirófano, un tomógrafo axial computarizado (TAC), tres ecógrafos (uno de los cuales es portátil), un mamógrafo y un aparato de resonancia magnética.

Asimismo, el equipo de profesionales está formado por ocho médicos radiólogos, veintisiete técnicos de radiología y cinco enfermeros. "Todos han demostrado un compromiso firme con la calidad en la atención al usuario", subraya el centro hospitalario.

El Govern recuerda también que en 2018 el Servicio de Radiología logró la Certificación en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, lo cual "demuestra su compromiso con la mejora continua". También está adherido a la red pública de hospitales para que los estudiantes del ciclo formativo de Radiología puedan desarrollar prácticas y ofrece cursos a su personal que están acreditados por la Comisión de Formación Continuada.