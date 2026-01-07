Los bachilleres de Calvià, Felanitx y Marratxí tendrán transporte escolar subvencionado

La Conselleria de Educación y Universidades ha anunciado este miércoles que firmará tres convenios de colaboración con los ayuntamientos de Calvià, Felanitx y Marratxí con el objetivo de "garantizar y ampliar el servicio de transporte escolar para el alumnado que cursa Bachillerato en los institutos públicos de estos municipios". "Los acuerdos permiten reforzar un servicio que es esencial para asegurar el acceso y la continuidad educativa de los estudiantes", añade el departamento.

La Conselleria asumirá el 100% del coste de las actuaciones que lleven a cabo los ayuntamientos.

En el caso de Calvià, la Conselleria destina 324.412 euros al Ayuntamiento para la gestión y ampliación del transporte escolar de Bachillerato de los alumnos del IES Calvià, el IES Bendinat y el IES Son Ferrer. La aportación al Ayuntamiento de Marratxí asciende a 324.412 euros para garantizar el servicio de transporte para los alumnos de Bachillerato del IES Marratxí y el IES Sant Marçal. En Felanitx, el convenio con el Ayuntamiento prevé una aportación total de 64.882 euros destinada al transporte del alumnado de Bachillerato del IES Felanitx.

En total, los tres convenios representan una inversión de 713.706,40 euros para el curso 2025–2026.

El Govern explica que "el transporte escolar del alumnado de bachillerato está garantizado si el alumno reside en un municipio diferente de aquel donde se encuentra ubicado el centro educativo al que asiste, porque no dispone en su municipio de un centro docente público que imparta estos estudios". No obstante, precisa, Educación "podrá autorizar este servicio al alumnado de bachillerato que resida en una localidad o zona rural distinta de donde está ubicado el centro educativo al que asiste, porque no dispone de un centro docente público en el que haya podido ser escolarizado o cuando concurran dificultades específicas justificadas, tales como la lejanía de los núcleos de población, como sucede en estos casos".

"Estos convenios se suscriben en el marco de la normativa vigente en materia educativa y de régimen jurídico, y responden a la voluntad de la Conselleria de mejorar la accesibilidad y las condiciones de escolarización para los alumnos de Bachillerato", concluye del departamento educativo.