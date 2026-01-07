Abaqua licita por 2,6 millones la renovación de la conducción de agua a Playa de Muro

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha iniciado el expediente para ejecutar las obras de renovación del tramo de red en alta para entre el puente de Son Carbonell y el depósito de la fuente de Son Sant Joan, en el término municipal de Muro, que abastece agua potable a la Playa de Muro. Se trata de una infraestructura clave para garantizar el suministro en el municipio, especialmente en esa zona de Playa de Muro, y reforzar también el abastecimiento a Alcúdia y Can Picafort.

La actuación responde al final de la vida útil de la conducción actual, que presenta patologías derivadas de su antigüedad y de la menor rigidez estructural que presentaban las conducciones de PRFV. La renovación de la conducción permitirá asegurar un servicio de agua estable, seguro y sostenible tanto para la población residente como para la actividad económica de la zona. El proyecto prevé la sustitución de 2,5 km de tubería, reemplazando la actual de PRFV por otra de fundición dúctil, que aporta mayores garantías de durabilidad, resistencia mecánica y eficiencia hidráulica.

El trazado aprovecha mayoritariamente la servidumbre actual, lo que permite minimizar las afecciones al entorno y al tráfico. Para estos trabajos se ha diseñado un plan especial de regulación de la circulación y una ejecución por tramos, con el objetivo de afectar lo mínimo posible a la movilidad. El plazo de ejecución estimado es de seis meses desde el inicio de las obras, considerando la ejecución por fases en los tramos que afectan a viales y la necesidad de mantener en servicio en todo momento la conducción actual.

Infraestructuras hidráulicas

El presupuesto base de licitación asciende a 2.600.873 euros, a lo que se sumará la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. La actuación se financiará con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), dentro de la convocatoria 2024-2025. La inversión se distribuye en dos anualidades y se enmarca en la estrategia del Govern para reforzar las infraestructuras hidráulicas y garantizar el abastecimiento.