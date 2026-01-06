La playa de Son Maties amanece con tres embarcaciones varadas debido al fuerte viento

Debido a los fuertes vientos que afectan a la isla estos últimos días, tres embarcaciones de las que habitualmente permanecen fondeadas en estas aguas quedaron varadas en la playa de Son Maties, en Palmanova, en la costa del municipio de Calvià.

Esta playa es un punto muy habitual para el fondeo de embarcaciones, ya que es un lugar poco protegido de los vientos y la mala mar y carece de barreras físicas, lo que provoca con asiduidad que los días de fuerte viento se produzcan roturas de los amarres. No obstante, casos como el registrado este lunes, con tres embarcaciones varadas en la misma playa, son una excepción. En los últimos tiempos, la de Son Maties es conocida por la playa de los naufragios en Calvià.

El último caso se produjo hace apenas un mes, cuando a principios de diciembre un velero quedó varado. En marzo de 2025 también hubo otro incidente similar. Se da el caso de que es una playa muy turística en verano y lugar habitual de paseo para los residentes en invierno, por lo que estos hechos siempre causan expectación entre los residentes y turistas.

El caso más notable de todos tuvo lugar en el año 2019, cuando un yate de recreo de 22 metros de eslora y más de 40 toneladas permaneció varado en la playa hasta el año 2020 hasta que al final lo retiraron. Esta embarcación se convirtió en un atractivo turístico durante el verano del 2019, con muchas publicaciones en redes sociales de los turistas que veraneaban en la zona, y objeto de pintadas y grafitis, hasta que el ayuntamiento tomó cartas en el asunto y con un presupuesto de 80.000 euros, gestionó la retirada del mismo.

Este lunes por la mañana todas las personas que pasean por la zona no pueden evitar girar la mirada hacía las embarcaciones y comentar y opinar sobre el tema, que ya empieza a ser tedioso para los residentes.