Bartomeu Oliver del estanco de Can Ximet de Sóller: "Es un número feo pero es la primera vez que el Niño toca en Sóller"

El primer premio del Sorteo del Niño de la Lotería Nacional ha dejado un pellizco del gordo en Sóller con el número 06703, agraciado con 200.000 euros al décimo. La fortuna llegó al municipio a través del estanco de Can Ximet, situado en la calle Bauzá, donde se despachó un único décimo del número premiado, cuyo afortunado ganador sigue siendo, por el momento, un completo misterio. El estanco está regentado por Bartomeu Oliver, quien no ocultó su satisfacción tras conocer la noticia. Según explicó, se trata de un “número feo porque empieza por 0 que casi nadie quiere”, una circunstancia que no impidió que acabara repartiendo suerte en el municipio. Este mediodía, en cuanto se supo que el gordo del Niño había pasado por Sóller, el establecimiento vivió un inusual trajín de clientes, curiosos y vecinos que se acercaron para felicitar a los propietarios. “Es la primera vez que el Niño toca a Sóller”, aseguró el responsable del estanco, visiblemente contento. Aunque ni él ni su hijo, actual titular del negocio, saben quién había sido el agraciado, ambos coincidían en la alegría de haber repartido un premio tan importante. “Estamos muy satisfechos, pero más aún por la persona a la que le haya tocado. Seguro que hemos alegrado el día a alguien”, señaló Oliver.

Más de un siglo de historia

El estanco de Can Ximet cuenta con más de un siglo de historia. Bartomeu Oliver hijo explica que ya estaba al frente su abuelo, también llamado Bartolomé Oliver, quien lo adquirió en los años de la posguerra, en la década de los cuarenta, a una mujer conocida como na Ximeta. De ahí procede el apodo con el que se conoce a la saga familiar que, tres generaciones después, sigue regentando el establecimiento.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Can Ximet, que vende décimos de lotería expedidos por máquina, ha repartido diversos premios. Oliver recuerda que hace algunos años, aunque no precisa la fecha por el nerviosismo vivido por la situación, también vendieron un primer premio de la Lotería del Jueves. Sin embargo, subraya que “nunca antes habíamos repartido el gordo ni de Navidad ni del Niño” y que, en su opinión, “el sorteo del Niño es la primera vez que toca en Sóller”.

Durante el tiempo en que el estanco abrió sus puertas para atender a los medios de comunicación, numerosos vecinos que pasaban frente al mostrador se detuvieron para felicitar a los dueños tras correr como la pólvora la noticia de que Can Ximet había repartido parte del primer premio del Niño. Algunos no pudieron ocultar su curiosidad por conocer la identidad del afortunado, un nombre que por ahora sigue siendo un misterio en Sóller.

El teléfono del establecimiento tampoco dejó de sonar, recibiendo llamadas de felicitación, aunque, como recordó entre risas Tolo Ximet, “a nosotros no nos ha tocado nada”. Aun así, remarcó, “estamos muy contentos de haber repartido un buen regalo en el Día de Reyes”.