Terraferida anuncia su regreso: “Una Mallorca más verde, bella y fértil todavía es posible”

Casi tres años después de que la entidad ecologista Terraferida suspendiese su actividad de denuncia, este primer lunes del año 2026 ha anunciado su regreso con ganas de “trabajar en temas clave que puedan ser útiles a la sociedad” y de denunciar el “destrozo nunca visto” que afecta a Mallorca en los últimos años.

La organización conservacionista, creada hace una década, estaba inactiva desde el mes de abril de 2023, cuando anunció un ‘téntol’ para “pensar qué queremos ser de mayores” y por la falta de personal y recursos para atender “una cantidad tan grande de denuncias, informaciones y peticiones de personas y medios de comunicación”, según explicó en su día.

Hoy, casi tres años después, Terraferida ha “roto el téntol” que la mantenía en silencio a pesar de reconocer que en ningún momento se han mantenido al margen de la actualidad ni de la “realidad ambiental y territorial de Mallorca”.

Y lo hace a lo grande. En los próximos días publicará un trabajo de investigación que han titulado ‘Inventario de la devastación de Mallorca 2015-2024’ que analiza de forma especial el periodo que va desde 2021 a 2024 porque han tenido acceso a imágenes aéreas que “permiten saber qué ha pasado sobre el territorio recientemente” y, según denuncian, “muestran un destrozo nunca visto”.

En el citado trabajo, Terraferida ha “cuantificado, documentado y grafiado como centanares de nuevos chalés, piscinas, canteras, centrales fotovoltaicas...siguen devorando la ‘foravila’ a una velocidad vertiginosa”. Según el grupo ecologista, la conclusión es clara: “Si no somos capaces de frenar esta voracidad pronto Mallorca será una gran ciudad, un suburbio inmenso”. “Bosques, montañas, tierra fértil y todo lo que contienen son arrasados de la manera más inútil y absurda, privando a la población de un entorno favorable y conservado”, añade Terraferida.

La entidad critica la falta de voluntad de “ningún Govern” para cambiar este proceso que “todo lo engulle”, con la “excepción de Menorca”, y que “nos muestra un fracaso colectivo que tiene consecuencias devastadoras para el territorio, los recursos, la calidad de vida y la salud de personas y ecosistemas”. “Y esto es inaceptable”, concluye.

No obstante, Terraferida cree que sigue habiendo motivos para la esperanza. “Sabemos que es factible y razonable frenar el destrozo, e incluso hacer revivir lugares ahora degradados por el cemento y el asfalto”, asegura el grupo ecologista. A pesar de que “el presente no es para tirar cohetes”, añade que “el futuro no está escrito, está por hacer”, por lo que “pensamos que una Mallorca más verde, bella y fértil todavía es posible”.

El anuncio del retorno de Terraferida se ha llenado este lunes de comentarios a favor de que retome la actividad en unos tiempos en los que la lucha ecologista es más necesaria que nunca en un territorio tan frágil y ‘herido’ como Mallorca.