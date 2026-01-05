Los Reyes Magos desembarcan en el Port de Sóller para iniciar su recorrido por el valle

Los Reyes Magos ya están aquí. Esta mañana ha llegado al muelle comercial del Port de Sóller una embarcación mágica de la que han desembarcado Sus Majestades para iniciar su periplo por el valle, durante el cual entregarán regalos a todos los niños del municipio.

La llegada por mar ha sido finalmente posible gracias a que las previsiones de mal tiempo no se han cumplido según lo esperado. Por ello, decenas de niños han podido acercarse hasta el muelle para acompañar a los Reyes en su llegada, donde también han realizado a pie un recorrido hasta la parroquia de Sant Ramon de Penyafort para mantener su primer contacto.

Polideportivo

La comitiva real se trasladará esta tarde al polideportivo de Son Angelats, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán en audiencia a los niños de Sóller. El encuentro tendrá lugar entre las 16 y las 19 horas ya que, media hora más tarde, los tres reyes tienen previsto desplazarse hasta la parroquia de Sant Bartomeu para realizar la tradicional Adoración al Niño Jesús.

Este año, debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para hoy, el ayuntamiento ha suprimido el recorrido de los Reyes en carrozas por el centro de Sóller, tal y como era habitual. Este recorrido se ha cambiado por la audiencia en el polideportivo en previsión que esta tarde pueda llover.