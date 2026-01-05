Consulta aquí el programa de fiestas de Sant Antoni de Manacor 2026

El programa de fiestas de Sant Antoni incluye, además de los actos tradicionales, como las Completes, la Beneïdes o el primer ball del Dimoni; actividades infantiles, talleres didácticos y conciertos. Los núcleos de s’Illot, Son Macià y Cales de Mallorca también acogerán distintas actividades. Una de las novedades de este año es la colaboración del Patronat de Sant Antoni en la representación de la popular Ai Quaquín, que has vengut de prim, que se representará en el Auditori el 14 de enero. En la función la colla de dimonis y Sant Antoni bailarán con los trajes antiguos y la careta del Dimoni gros, que data del año 1905, y que ha sido restaurada por Maties Sagrera.

El programa de fiestas de Sant Antoni se centra este año en la historia y evolución de l’Assaig dels Goigs que tiene lugar en la plaza Concòrdia, acto con una profunda carga simbólica y una de las citas más multitudinarias de la celebración manacorina. Jesús Nicolau Martínez firma el artículo central en el que bucea en los inicios de la tradición de cantar goigs al santo. Nicolau citando la obra Sant Antoni de Viana i Manacor, vuit segles de tradició de Albert Carvajal i Antoni Gomila; explica que el origen de esta tradición se remonta a la Edad Media, momento en el se popularizaron estas composiciones con letra y música propia, que alaban la obra y vida de un santo.

En 1970, según relata, la Capella de Manacor empezó a cantar los goigs en la misa de Completes acompañada por el órgano parroquial. Durante la década de los 90 las Completes y el canto de los goigs todavía no eran el acto multitudinario que hoy conocemos. Es en esta década cuando la banda de música y las corales de Manacor comenzaron a interpretar estos cantos de manera conjunta.

El primer Assaig dels Goigs tuvo lugar en 1998, en el local del Centre d’Adults, convocado por Antoni Gomila Nadal. Al año siguiente, el ensayo se celebró por primera vez en su ubicación actual, en la plaza Concòrida, con foguerons y glosada. A partir de entonces el Patronat de Sant Antoni se hizo cargo de la organización del acto y en 2005 la banda de Música empezó a tocar en el Assaig.