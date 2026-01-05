MÉS per Mallorca reclama que las líneas exprés 411E y 515E del TIB funcionen todo el año para mejorar la conexión con Palma

MÉS per Mallorca ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para reclamar que las líneas exprés 411E y 515E del TIB estén activas durante todo el año y no solo en temporada alta. La iniciativa se debatirá este jueves en el Pleno del Consell y tiene como objetivo mejorar la movilidad de los residentes de los municipios más alejados de Palma. Estas líneas permiten conectar de manera directa municipios como Capdepera, Artà, Sant Llorenç o Santanyí con Palma, evitando transbordos y reduciendo de manera considerable el tiempo de trayecto. Actualmente, sin embargo, estos servicios solo funcionan durante los meses de verano, lo que obliga a los residentes a volver a realizar transbordos y esperas fuera de temporada.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha remarcado que “las líneas exprés han demostrado que funcionan y que hacen del autobús una alternativa real al coche”. En este sentido, ha añadido que “no tiene ninguna lógica que este buen servicio desaparezca en invierno, cuando los residentes siguen realizando los mismos desplazamientos”. Perelló ha insistido en que “si queremos una Mallorca más cohesionada y sostenible, el transporte público debe pensar en la gente que vive aquí todo el año”, y ha concluido que “vivir en la Part Forana no puede ser una penalización ni en tiempo ni en calidad del servicio”.

Por su parte, la alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, ha defendido la importancia de estas conexiones directas para los municipios del Llevant. “Para pueblos como Capdepera, tener una línea exprés con Palma supone una mejora real en el día a día de la gente, ha afirmado. Garcia ha reclamado que “las administraciones supramunicipales tengan en cuenta la realidad de los municipios alejados de Palma” y ha subrayado que “garantizar un buen transporte público es también una manera de luchar contra la desigualdad territorial”.

Movilidad sostenible

Con esta moción, MÉS per Mallorca pide al Consorcio de Transporte de Mallorca que mantenga activas las líneas 411E y 515E durante todo el año como una apuesta clara por la movilidad sostenible y por poner a los residentes en el centro de las políticas públicas.