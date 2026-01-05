El Govern destina 528.000 euros en ayudas al transporte de agua en camiones cisterna

El pasado 31 de diciembre, el Govern balear, a través de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, publicó en el boletín oficial de la comunidad autónoma la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas destinada a compensar los gastos extraordinarios derivados del transporte de agua mediante camiones cisterna a los municipios que, durante 2025, tuvieron que recurrir a este servicio para garantizar el abastecimiento de agua potable.

La propuesta recoge ayudas por un importe total de 528.285,26 euros, correspondientes a gastos debidamente justificados por los ayuntamientos solicitantes, en el marco de una convocatoria dotada con un máximo de 700.000 euros, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026. "Estas ayudas permiten aliviar el sobrecoste asumido por cada municipio para garantizar un servicio básico a la población en situaciones excepcionales de sequía", explica el ejecutivo.

La resolución publicada tiene carácter provisional y abre ahora un trámite de audiencia de siete días hábiles, durante el cual los ayuntamientos incluidos pueden aceptar la propuesta o presentar alegaciones, antes de la aprobación de la resolución definitiva.

Esta línea de subvenciones se activó con el objetivo de ofrecer apoyo directo a los municipios que, por falta de recursos propios suficientes o de conexión operativa a la red en alta, se han visto obligados a recurrir al transporte de agua en camiones cisterna, "un servicio que supone un impacto económico significativo para las haciendas locales", admite la administración autonómica.

De acuerdo con las bases reguladoras, la convocatoria se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, de modo que las ayudas se conceden a todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos. La propuesta también contempla la no concesión de algunas solicitudes por motivos estrictamente técnicos, vinculados al cumplimiento de la normativa vigente.

"Estas subvenciones se enmarcan en la estrategia del Govern de apoyo a los ayuntamientos en la gestión del agua, combinando medidas de respuesta inmediata ante situaciones de dificultad con actuaciones estructurales orientadas a una gestión más eficiente y sostenible del ciclo integral del agua", concluye el Govern en una nota.