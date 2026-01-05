Felanitx invierte 50.000 euros en ayudas a la rehabilitación de inmuebles

El Ayuntamiento de Felanitx ha adjudicado un total de 50.000 euros en ayudas destinadas a la conservación, restauración y rehabilitación de inmuebles del municipio, con el objetivo de preservar el patrimonio arquitectónico y mejorar la imagen urbana de los distintos núcleos del término municipal.

Por una parte, se ha concedido una ayuda de 20.000 euros para la realización de obras de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de un inmueble ubicado en el centro histórico de Felanitx. "Esta línea de ayudas tiene como finalidad proteger el patrimonio histórico y arquitectónico del casco antiguo, fomentando su recuperación y puesta en valor", explica el Consistorio.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado trece ayudas por un importe total de 30.000 euros destinadas a la restauración y rehabilitación de fachadas de inmuebles situados en los núcleos urbanos de Felanitx, Cas Concos, s'Horta y Portocolom. "Estas actuaciones contribuyen a mejorar el estado de conservación de los edificios y reforzar la identidad y la estética de los diferentes pueblos del municipio", añade la institución.

En este sentido, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha destacado la importancia de estas subvenciones. "Con estas ayudas reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento con la protección de nuestro patrimonio y con la mejora de nuestros núcleos urbanos. La conservación de los edificios y fachadas no sólo tiene un valor estético, sino también social e histórico, porque ayuda a mantener viva la identidad de nuestros pueblos», afirma la regidora.

Soler también ha remarcado que "estas subvenciones suponen un apoyo importante para los propietarios, que a menudo deben asumir obras costosas, al tiempo que permiten que Felanitx, Cas Concos, s'Horta y Portocolom presenten una imagen más cuidada y coherente con su entorno".

Desde el Ayuntamiento "se valora muy positivamente la respuesta a esta convocatoria de ayudas y se reafirma la voluntad de continuar impulsando iniciativas que contribuyan a la rehabilitación urbana y la preservación del patrimonio arquitectónico del municipio".