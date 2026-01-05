Deià salva la representación de 'L’Adoració dels Reis d’Orient' gracias al apoyo de Regenera Deià

Deià volvió a reunirse este domingo en torno a una de sus expresiones culturales más singulares: la representación de L’Adoració dels Reis d’Orient , que tuvo lugar, como cada año, en la Parroquia de Sant Joan ante un público que llenó por completo el templo y siguió la función con emoción y entusiasmo. La edición de este año, sin embargo, estuvo marcada por la incertidumbre. La continuidad del acto se vio seriamente amenazada por la crisis financiera que atraviesa el Ayuntamiento de Deià, una situación que hacía inviable asegurar los recursos necesarios para su celebración. Ante este escenario, la plataforma Regenera Deià decidió respaldar a la Asociación Es Seregall, entidad clave en la organización y puesta en escena de la obra, y garantizó la financiación para que la función pudiera realizarse. El resultado fue, una vez más, un éxito rotundo, con una representación intensa y fiel a la tradición, que confirmó la fuerza escénica y simbólica de una pieza considerada única en Mallorca por su valor patrimonial y comunitario. Desde Regenera Deià, el apoyo a la edición de este año se interpreta como una reafirmación del compromiso con la cultura viva, la comunidad y la preservación del patrimonio inmaterial, especialmente en momentos de dificultad institucional.

Décadas de silencio

L’Adoració dels Reis d’Orient es una pieza teatral heredera de los antiguos autos sacramentales medievales, que durante siglos se representaron en distintos puntos de Mallorca. En el caso de Deià, el último registro conocido de la obra se remontaba a 1928, y su versión local se dio durante décadas por perdida, pese a que vecinos de mayor edad recordaban referencias familiares e incluso fragmentos recitados de memoria. En un contexto histórico de analfabetismo generalizado, el texto se transmitía oralmente, lo que dio lugar a adaptaciones y variantes propias en cada municipio. La interrupción generacional acabó por romper esa cadena, hasta que un hallazgo inesperado permitió recuperar la obra. De hecho, l’amo Toni Trona, fallecido recientemente a los 105 años, explicaba haberla visto de niño.

Hace nueve años, Blanca Ballester y el exalcade y diputado de Més per Mallorca Lluís Apesteguia localizaron un manuscrito fechado en 1887, en el que Pedro Morey había recogido por escrito la versión de Deià. El documento, incompleto y parcialmente deteriorado, había llegado a manos de Robert Graves, quien lo depositó en el archivo parroquial del municipio, donde fue redescubierto.

A partir de ese material se elaboró una propuesta actualizada con edición crítica y comentada, posteriormente publicada —y actualmente agotada—, que permitió reconstruir y devolver a escena una pieza fundamental del patrimonio cultural inmaterial del municipio. En 2017, la Asociación Es Seregall reestrenó la obra en el mismo lugar donde se había representado por última vez, 99 años después, iniciando una nueva etapa que se ha mantenido hasta hoy. La trama, propia del auto sacramental, combina dramatización, pedagogía y carga moral: la llegada de los Reyes a Jerusalén, el temor de Herodes, la matanza de los Santos Inocentes, el castigo del tirano y, en paralelo, la adoración del Niño Jesús y la huida a Egipto.

La representación de este 4 de enero volvió a evidenciar que, cuando asociaciones, ciudadanía e iniciativas locales se coordinan, Deià es capaz de proteger y proyectar aquello que la hace única.