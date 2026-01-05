La borrasca condiciona las cabalgatas de Reyes Magos de la Part Forana: cambios, recorridos más cortos y actos a cubierto

La noche de Reyes, la más mágica del año, se ha vivido esta vez con la mirada puesta en el cielo. La magia no se ha perdido, pero sí ha quedado condicionada por una borrasca que ha dejado lluvias y temperaturas gélidas. En la Part Forana, muchos municipios han apurado hasta el último momento para decidir —y, en algunos casos, redibujar— el recorrido de Sus Majestades.

El Port de Sóller fue el primero en recibir la visita de los Reyes Magos: desembarcaron por la mañana en el puerto, en una llegada que mantuvo el sabor de la tradición. Por la tarde, sin embargo, la comitiva real no pudo desfilar en carrozas por el centro debido a las inclemencias meteorológicas. Por ello, el encuentro con los niños se ha trasladado al polideportivo de Son Angelats, donde Sus Majestades los han recibido en audiencia.

A cubierto

Como en Sóller, la mayoría de municipios han tenido que activar un plan B. Algunos han recortado o modificado recorridos; otros han optado por recibir a los Reyes Magos directamente en espacios como iglesias, polideportivos u otras instalaciones municipales para garantizar el acto a cubierto. Y, aun así, con paraguas en mano, abrigos y bufandas, la ilusión de los más pequeños se ha mantenido intacta en la tarde-noche más esperada del año.

En Felanitx, la cabalgata ha salido tal y como estaba previsto, pero los Reyes de Oriente han hecho su primera parada en el Mercat Municipal y no en el rellano de la iglesia. En Portocolom (Felanitx), los Reyes Magos han desembarcado a las 18 horas en el Moll Comercial de la localidad costera, pero el tiempo ha obligado a suspender los parlamentos y la cabalgata, por lo que Melchor, Gaspar y Baltasar se han dirigido directamente a la iglesia para adorar a Jesús y repartir los regalos. En s'Horta, también en el municipio 'felanitxer', Sus Majestades han llegado directamente a la iglesia porque la cabalgata de carrozas ha tenido que suspenderse.

En Inca, el mal tiempo no ha implicado cambios significativos en el programa de la cabalgata real, que este año ha estrenado algunas importantes novedades porque se han incorporado dos nuevas carrozas que representan al mar y al espacio, que se suman a las tres carrozas reales que se inauguraron el pasado año y que ahora se han mejorado. La cabalgata, que ha sido seguida por miles de personas que han salido a la calle a pesar del intenso frío y la posibilidad de lluvia, ha sido posible gracias a la participación de más de 400 voluntarios. Los niños y niñas, además, han podido recoger 800 kilos de caramelos.

En Binissalem también se han aplicado cambios importantes con motivo del mal tiempo. Finalmente, los Reyes Magos no han podido llegar en avioneta al aeródromo, un acto que ha tenido que suspenderse. La cabalgata ha salido sobre las 18 horas de la calle Guillem Martí para llegar hasta el patio cubierto de la Escola Graduada después de un recorrido urbano. Allí, los Reyes de oriente han adorado al niño Jesús del belén viviente y han entregado los regalos.

Otros municipios, como Artà, finalmente han decidido mantener el programa previsto después de valorar la posibilidad de aplicar un plan B. Así, los Reyes Magos han salido sobre las 19 horsa de la plaça de Rafel Ginard Bauçà para iniciar un recorrido por la localidad y terminar en el Mercat Cobert, donde se ha llevado a cabo el recibimiento institucional y el reparto de regalos.

En Pòrtol, los Reyes han llegado a la parròquia, con la consiguiente alegría de los maás pequeños. Después de los saludos y sermones habituales, sus majestades han abandonado el templo para efectuar el reparto de regalos a los niños de la localidad.

En Manacor, pese a una lluvia fina que molestaba más a la vista que a las ganas, la comitiva real finalmente ha salido del parc municipal en dirección a la iglesia de nostra senyora dels Dolors, donde los Reyes Magos han venerado al niño. Eso sí, el trayecto ha sido más rápido de lo normal por si acaso.