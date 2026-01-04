La Serra de Tramuntana se da a conocer en la plataforma Google Arts & Culture

La Serra de Tramuntana ya tiene un espacio en la plataforma Google Arts & Culture. Este proyecto, que permite divulgar su identidad cultural a través de la tecnología, fue presentado por el Consorcio Serra de Tramuntana. con el objetivo de difundir los valores que hacen de la Serra de Tramuntana un lugar de valor universal excepcional, declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 2011.

El proyecto consiste en tres reportajes en línea y un centenar de fotografías que permitirán a los internautas adentrarse en la Serra Nord mallorquina. A través de un formato breve y muy visual se invita a conocer los valores culturales y los elementos etnológicos de la zona, como por ejemplo los bancales, los caminos de piedra, los sistema hidráulicos, las posesiones o los núcleos de población.

Para el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, esta iniciativa «es un escaparate internacional que permite explicar la Serra de Tramuntana desde una vertiente cultural, que permite valorar los elementos patrimoniales, que son los que atraen un turismo más consciente y respetuoso con el entorno».

Los contenidos multimedia se irán ampliando progresivamente para mantener vivo este espacio, que por ahora incluye tres reportajes. El paisaje cultural de la Serra de Tramuntana lleva a cabo un breve recorrido por los principales valores que la UNESCO tuvo en cuenta para declarar este paisaje patrimonio mundial. Se incide en los aspectos más destacados de la zona como son el aprovechamiento de los pocos recursos naturales, los bancales o marjades con un complejo sistema hidráulico y la organización entorno a grandes fincas y aldeas. En Piedra y agua se muestran quince elementos patrimoniales concretos que ejemplifican la acción de las diferentes civilizaciones en la Serra, entre ellos la técnica de construcción de pedra en sec, las casas de nieve, los miradores o los escars. Finalmente en La Serra de Tramuntana pueblo a pueblo se recogen diez propuestas de rutas culturales para pasear, una invitación para conocer rincones de los 20 municipios que integran la Serra. Estos reportajes también se pueden ver directamente en el web oficial del Consorcio Serra de Tramuntana, en las secciones Patrimoni Mundial y Rutes culturals.

El espacio virtual nace de un acuerdo entre Google y el Consorcio, y permite explicar al mundo cómo las diferentes culturas que a lo largo de los siglos han habitado la Serra de Tramuntana han ido transformando un territorio de recursos escasos en un paisaje más productivo, con pequeñas obras colectivas y sin destruir la naturaleza.

La plataforma Google Arts & Culture es una iniciativa que une patrimonio y tecnología. Permite explorar de forma inmersiva el arte, la cultura y la historia de todo el mundo de manera gratuita a través de internet. Actualmente contiene información de más de 1.500 instituciones culturales de setenta países y ya cuenta con millones de usuarios.