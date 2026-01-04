El Patronat de Sant Antoni rinde homenaje a la comunidad educativa de Manacor

Cuenta atrás para Sant Antoni en Manacor con la tradicional presentación del programa de fiestas por parte del Patronat de Sant Antoni. Durante el acto, que se desarrolló en Ca na Vallespina este sábado, se rindió homenaje al Departamento de Educación del Ayuntamiento de Manacor y, en general, a toda la comunidad educativa del municipio en reconocimiento a la labor continuada con los escolares para acercar, explicar y hacer vivir la fiesta desde su vertiente cultural y popular.

Desde hace algunos años, el Patronat distingue a personas y entidades que han trabajado en favor de la fiesta. Este año, ese reconocimiento pone en valor el trabajo sostenido a lo largo de los años para dar a conocer la fiesta de Sant Antoni a los niños y niñas de Manacor, a través de talleres, actividades educativas y acciones pedagógicas que han llegado a las escuelas del municipio con una mirada cultural, popular y comunitaria.

Antoni Gomila, presidente del Patronat de Sant Antoni de Manacor, hizo entrega de la insignia de oro y de la placa conmemorativa a la delegada de Educación del Ayuntamiento de Manacor, Carme Gomila, que acudió acompañada por las técnicas del Departamento, Annaliesse Martí Ballman y Maria Antònia Taberner.

Vivir la fiesta desde su vertiente cultural y popular

Carme Gomila, quiso expresar públicamente su agradecimiento y destacó que «es un homenaje que sentimos como muy colectivo, porque reconoce muchos años de trabajo realizado con constancia, estima y compromiso, mucho antes de que yo misma estuviera al frente del departamento».

Gomila subrayó que la presencia de Sant Antoni en el imaginario de los niños y niñas «no es casualidad, sino el resultado de un trabajo bien hecho y mantenido en el tiempo», y remarcó que «la educación también son raíces y manacorinidad». En este sentido, quiso agradecer «la implicación de todas las personas que han ido escuela por escuela explicando, transmitiendo y haciendo vivir la fiesta desde su vertiente cultural y popular».

«Este reconocimiento es, sobre todo, vuestro», afirmó la delegada, dirigiéndose al conjunto de la comunidad educativa, «por el trabajo realizado y por entender que educar también es hacer pueblo y hacer comunidad».

En memoria de Bernat de s'Hort, fundador del Patronato de Sant Antoni

El rector de las parroquias de Manacor, mossèn Antoni Amorós; el presidente del Patronato de Sant Antoni, Antoni Gomila; y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver tuvieron palabras de agradecimiento y de recuerdo muy sentido para Bernat de s'Hort, fundador del Patronato de Sant Antoni, fallecido este pasado 2025. En señal de recuerdo, este año el estandarte de Sant Antoni lucirá durante todas las fiestas un lazo negro.

Como cierre del acto se pudieron escuchar las músicas y canciones de Sant Antoni a cargo de los sonadors de la colla de dimonis; y la actuación del grupo Myotragus, que interpretó Amparito Roca. Seguidamente, dio inicio el tradicional pasacalles.

Programa de Fiestas de Sant Antoni 2026

Este año el programa de las fiestas de Sant Antoni se ha dedicado al Assaig dels Goigs, una cita que tiene lugar en la plaza de la Concòrdia y que es uno de los actos más concurridos y celebrados de la fiesta. Una de las novedades del programa de este año es la colaboración del Patronat de Sant Antoni en la representación de la popular ‘Ai Quaquín, que has vengut de prim’, que se representará en el Auditorio de Manacor y en la que se podrá ver bailar a la colla de dimonis y a Sant Antoni con los trajes antiguos y la careta antigua del Dimoni gros, que data del año 1905 y que ha sido restaurada por Maties Sagrera.