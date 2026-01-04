Costumari Popular
Nit de reis estrellada, any d’eixut i de secada
Arribada dels Reis (5)
La tradició dels Reis d’Orient és una de les més guapes i esperades que hi ha al llarg de les festes nadalenques. Aquesta festa és molt estimada per tothom, especialment pels nins i nines, que fa mesos que esperen el matí del Dia de Reis, un dels dies que més matinen de tot l’any! La Cavalcada de Reis és una desfilada de carrosses que se celebra el vespre del 5 de gener, quan els Reis d’Orient (Melcior, Gaspar i Baltasar) passegen pels carrers dels pobles i ciutats amb els seus patges i ajudants, llençant caramels. Essent mags, no varen conèixer el naixement del Messies per les Escriptures, sinó pel moviment dels astres: un lluminós estel amb cua els va atreure a Betlem, i ells, humils, adoraren l’Infant nascut en una estable i li oferiren or, encens i mirra. La tradició popular els veu com uns dels genis generosos de Nadal, que cada any venen d’Orient –d’on surt el sol, per mar-.
Dimarts (6), els Reis
Qui són els Reis Mags d’Orient? Els Reis Mags, Reis d’Orient o simplement els Reis són, segons el Nou Testament, uns mags que guiats per un estel, van dur regals a Jesús. Aquests regals van ser or, encens i mirra. L’evangeli de Mateu (l’únic llibre de la Bíblia que en parla) no especifica quants eren, només diu que eren mags (en algunes traduccions en diu savis) i que venien d’Orient. Amb el temps, aquests mags van passar a ser tres astròlegs i després Reis. Se’ls han donat noms: Melcior, Gaspar i Baltasar. I es consideren originaris d’Europa, Àsia i Àfrica respectivament. El terme mag procedeix del grec magoi o magos, que significa: matemàtic, astrònom o astròleg. Al capdavall, un home de ciència; per això, alguns teòlegs diuen que en aquesta tradició es troben la ciència i Déu.
L’estel de Nadal
Dimarts (6) al migdia es fon l’estel de Nadal, que va sortir en néixer Jesús. Es creu que l’aparició d’aquest estel anuncia un bon any; per això, si la nit de Nadal el cel està ennuvolat i l’estel no es veu, es creu que és un signe de mal averany. L’aparició de l’estel de Nadal enllaça amb la creença que diu que quan un nin neix surt al cel un estel que és seu, el qual viu amb ell, i mor quan mor la persona que representa. Hi ha la dita popular que hi fa referència: «Val més néixer amb estrella que néixer estrellat!».
Sant Ramon de Penyafort (7)
Ramon de Penyafort (1175-1275) va ser un religiós dominic català, un dels grans especialistes en dret canònic de l’Edat Mitjana. L’impuls de l’escolàstica dels segles XI i XII motiva l’estudi científic de la teologia i Penyafort esdevé un doctor en teologia escolàstica gràcies, principalment, a les seves Summas. Se’l considera l’introductor de la Inquisició a la Corona d’Aragó. Confessor del rei Jaume I i del papa Gregori IX, va contribuir a la fundació de l’Orde de la Mercè. Per mor d’un viatge miraculós que va fer de Mallorca a Barcelona, el varen tenir per patró els pescadors i la gent de mar: la llegenda diu que feu aquesta travessia damunt un tauló i amb un mantell com a vela, per això es va aixecar una capella allà on el sant va abordar. Diuen que ha estat el primer windsurfista reconegut, i per això el tenen per patró. L’any 1944 l’Estat espanyol va crear l’Orde de la Creu de Sant Ramon de Penyafort, que agrupa les persones condecorades amb la creu de Sant Raimon de Penyafort per haver destacat en l’àmbit de les ciències jurídiques.
Ha entrat la lluna plena (3)
Diuen que la lluna de gener és la més clara de tot l’any. És bo que plogui al llarg d’aquest mes, ara que el camp comença a treure tot el que s’hi va sembrar al final de la tardor. És temps de fer clots, sembrar, empeltar i treballar els arbres fruiters de fulla caduca, especialment l’ametller, l’albercoquer, la prunera i la pomera. També es poden sembrar garrovers, tarongers, llimoneres, pereres, cirerers, noguers, rosers, etc. Als horts se sembren pèsols i faves, i alfals per al bestiar. És el moment de collir coliflors i borratxones: amb un poc de porquim són boníssimes, i per les sopes de matances úniques! n
Sant Apol·linar (8)
Apol·linar de Hieràpolis (primera meitat del s. II) va ser un apologista i bisbe. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes. Va ser bisbe de Hieràpolis, cap al 170 i hi esdevingué famós per les seves obres polèmiques contra les heretgies del moment, demostrant que els seus errors derivaven de les creences paganes. Va escriure una Apologia de la fe cristiana dirigida a l’emperador Marc Aureli, dos llibres contra els jueus, cinc contra els gentils, contra els montanistes (el montanisme fou un corrent cristià predicat per Montà a Frígia l’any 155; afirmava l’imminent retorn de Crist, per la qual cosa calia preparar-se duent una vida pura, tot seguint unes normes morals molt dures), i dos llibres De la veritat. Totes les seves obres s’han perdut, llevat d’alguns fragments en obres d’altres autors.
Sabíeu que...?
Avui és el Dia Mundial del Braile. Dilluns (5) és el Dia Mundial de la Hipnosi.
Coronetes de sant Julià: per donar relleu a la festa de sant Julià, patró de Campos, els forns han creat fa uns anys aquest dolç. Es tracta d’un cercle de pasta d’ensaïmada aplanada, on es col·loca damunt una generosa capa de crema que recorda l’aura del sant. Un cop cuita, es dibuixa una palma de xocolata, símbol del martiri.
La cançó de moda: «Si no t’has portat bé: carbó, carbó! / Si has fet enfadar algú: carbó, carbó! /I si t’has barallat: carbó, carbó! / Si no has estudiat: carbó, carbó! / Si fas massa renou: carbó, carbó! / Si no fas prou besades: carbó, carbó! / I si avui no dorms aviat: carbó, carbó! / Demana als Reis que et duguin il·lusió, / demana als Reis que el món sigui millor. / Que hi hagi pau en aquest món rodó / i que no et duguin un quilo de carbó!».
