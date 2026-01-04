Medio millón de euros para mejorar los caminos rurales

El Ayuntamiento de Santanyí ha concluido una fase de actuaciones destinada a la mejora y mantenimiento de la red de caminos rurales del municipio, con una inversión total de 496.057,55 euros. Los trabajos se han desarrollado en diferentes vías situadas en suelo rústico, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y conservación de estas infraestructuras.

Las actuaciones han consistido en el asfaltado de nuevas capas de rodadura, el desbroce de márgenes, la reparación de tramos deteriorados y la aplicación de riego de adherencia para reforzar el firme. Entre los caminos intervenidos figuran el Camí des Avencs, el Camí de Mondragó, el Camí de sa Punta, el Camí de sa Teulera, el Camí de son Punta y el Camí de sa Cova d’en Cabrer. Además, se ha llevado a cabo la renovación del pavimento del aparcamiento del campo de fútbol de s’Alqueria Blanca.

Según indicó la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, las actuaciones se han concentrado en aquellos caminos que presentaban un mayor nivel de desgaste, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de circulación para los residentes y usuarios del entorno rural.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Joan Gaspar Aguiló, señaló que los trabajos han incluido tareas de mantenimiento estructural del firme y limpieza de márgenes, con el fin de alargar la vida útil de las vías.

Esta intervención cierra el plan de infraestructuras de 1,2 millones de euros impulsado por el Ayuntamiento para equilibrar las inversiones entre las zonas urbanas y el suelo rústico del municipio.