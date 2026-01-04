Las entidades locales reciben un millón de euros para mejorar la administración electrónica

Dentro del marco del Plan de Ciberseguridad Municipal que se implementó hace dos años, el Consell de Mallorca ha repartido ayudas económicas por un importe de 1,1 millones de euros entre 48 beneficiarios: 43 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 4 mancomunidades y la entidad local menor de Palmanyola, para subvencionar actuaciones relativas a la mejora y actualización de la administración electrónica, digitalización o ciberseguridad.

Las actuaciones subvencionadas corresponden a una nueva convocatoria que permitirá a estas entidades ir mejorando los aplicativos de gestión y ganar en rapidez, eficiencia y seguridad, así como implementar la gestión en la nube o módulos de ciberseguridad.

Esta subvención también incluye la compra de sistemas de alimentación o de servidores, nuevos ordenadores, cámaras de seguridad y videovigilancia y puntos de acceso wifi, entre otras, ya que son cuestiones esenciales relacionadas con la seguridad.

El destino que les darán los municipios será o bien para la mejora de los equipos y edificios de los propios ayuntamientos, o bien para otros centros municipales, como pueden ser los centros de día, los edificios de servicios sociales, las bibliotecas o las comisarías, ya que, en algunos de ellos se tratan datos especialmente sensibles y, por tanto, las medidas de seguridad deben ser mayores.

Municipios que reciben más ayudas

Los importes de la subvención son 612.000 para gasto corriente y 510.000 para gasto de inversión, alcanzando la cifra total de 1.122.000 euros, que se han repartido en su totalidad. Cabe destacar que los dos municipios que obtienen una mayor subvención son Campanet, que con una ayuda para gasto corriente para la mejora de aplicativos, recibe más de 22.000 euros por un lado, y Andratx que, con un gasto de inversión para la mejora de sus equipos, recibe un importe de más de 43.000 euros.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha señalado que «seguimos adoptando medidas del Plan de Ciberseguridad que implementamos hace dos años. Esta es una ayuda que se ha puesto en marcha por primera vez. Además, hemos concedido la totalidad del importe de la convocatoria, lo que demuestra no sólo lo necesaria, sino también lo urgente que era para nuestros ayuntamientos».

Amate, además, ha recordado que esta actuación responde «al compromiso adquirido con todos los alcaldes de la isla en la reunión del Consejo de Asesoramiento en TIC del mes de febrero. Esta propuesta contó con el apoyo casi unánime de los alcaldes».

Refuerzo del Plan de Ciberseguridad

Con esta subvención se cumple la obligación del Consell establecida en el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local en materia de prestación de servicios de administración electrónica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Así, esta subvención, además de ser un compromiso adquirido con los municipios, es una medida más que conforma el Plan de Ciberseguridad que puso en marcha el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local.

Esta actuación se une a otras ya efectuadas, financiadas, en parte, con Fondos Europeos, como son la entrega de portátiles, tabletas, puntos de acceso wifi, la instauración de doble factor de autenticación, el calendario de auditorías que se están realizando o el asesoramiento en actuaciones para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.