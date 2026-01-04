Vecinos de Alcúdia critican la falta de neutralidad del Ayuntamiento ante el proyecto del segundo cable

Decepción entre los vecinos de Alcúdia que integran la plataforma ciudadana ANACA. Coincidiendo con el vencimiento del plazo de alegaciones al segundo cable de suministro eléctrico entre la península y Mallorca, la entidad ha querido manifestar " el profundo malestar" con la actuación del Ayuntamiento de Alcúdia en todo el proceso. En un comunicado, ANACA critica que el Ayuntamiento no haya asumido un papel activo de mediación ni de búsqueda de consenso en torno al proyecto, optando, en cambio, por una falta de implicación responsable. La plataforma denuncia que el Consistorio ha instrumentalizado a unas asociaciones vecinales frente a otras y ha trasladado a la ciudadanía una “falsa imagen de diálogo y participación” que, según sostiene, no se ha traducido en hechos concretos.

La entidad subraya que el proyecto del cable PENBAL-2 no se limita a una cuestión energética, sino que tiene implicaciones ambientales, patrimoniales, sanitarias y turísticas de primer orden, con un impacto directo sobre el territorio, los caminos históricos, el paisaje y la imagen de Alcúdia como destino. Pese a ello, critica que el Ayuntamiento haya evitado liderar un debate riguroso, informado y transparente sobre las posibles alternativas.

Especialmente grave considera ANACA que el Consistorio haya afirmado públicamente en medios de comunicación que había encargado un estudio específico sobre la posidonia en la bahía de Alcúdia, asegurando además que dicho informe sería publicado en la web municipal. “A día de hoy, una vez vencido el plazo de alegaciones, ese estudio no existe o no ha sido hecho público”, denuncia la plataforma, que califica este hecho de falta de respeto tanto hacia la ciudadanía como hacia los propios medios.

En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento manifestó que presentaría alegaciones al proyecto si los estudios demostraban la viabilidad ambiental del trazado marino por la bahía de Alcúdia. Según ANACA, dicho estudio sí ha sido realizado y hecho público por la propia plataforma, aportando información técnica suficiente, pero pese a ello el Ayuntamiento no presentó alegaciones ni sumó esfuerzos, incumpliendo el compromiso expresado públicamente.

La plataforma también señala que la alcaldesa se comprometió en pleno municipal a solicitar a Endesa información técnica sobre la posibilidad de utilizar infraestructuras existentes, como las canalizaciones de descarga de la central térmica de Es Murterar, como alternativa para el paso del cable. Aunque la solicitud fue redactada, se dirigió bajo la fórmula genérica “a quien corresponda”, sin identificar ningún responsable concreto, lo que, según ANACA, la convierte en “papel mojado” desde el punto de vista administrativo.

ANACA subraya que el movimiento ciudadano en defensa de un nuevo trazado es hoy más amplio y transversal que nunca

Finalmente, la plataforma advierte de que, si prospera el proyecto aprobado en julio de 2025, el actual mandato municipal asumirá una “responsabilidad histórica difícilmente reversible”, comprometiendo el equilibrio ambiental, sanitario y patrimonial de Alcúdia y dejando una huella negativa duradera sobre el territorio y la confianza ciudadana. ANACA lamenta que el Ayuntamiento haya desaprovechado la oportunidad de ejercer un liderazgo constructivo y reitera que seguirá defendiendo una transición energética justa, compatible con la protección del entorno, la salud de las personas y el interés general del municipio.

Según expone ANACA en un comunicado, la actuación del Consistorio no solo no ha contribuido a clarificar ni a encauzar el debate social generado en torno al proyecto, sino que se ha visto acompañada de episodios que considera especialmente preocupantes. Entre ellos, la plataforma señala la difusión de una supuesta denuncia contra la propia ANACA que, según asegura, nunca ha recibido. Este hecho, afirma, ha generado confusión y descrédito, además de alimentar un clima de confrontación social que considera innecesario y “impropio de una administración que debería velar por la cohesión y la confianza institucional”.

En este contexto, ANACA subraya que el movimiento ciudadano que defiende un nuevo trazado para la infraestructura eléctrica es actualmente “más amplio y transversal que nunca”. Según la plataforma, a esta reivindicación se han incorporado personas de sensibilidades diversas, incluidas muchas que inicialmente se articularon a través de otras asociaciones vecinales. La entidad insiste en que su planteamiento no busca la confrontación, sino sumar apoyos, tender puentes y construir consensos sociales amplios.

En este contexto, ANACA subraya que el movimiento ciudadano que defiende un nuevo trazado para la infraestructura eléctrica es actualmente "más amplio y transversal que nunca". Según la plataforma, a esta reivindicación se han incorporado personas de sensibilidades diversas, incluidas muchas que inicialmente se articularon a través de otras asociaciones vecinales. La entidad insiste en que su planteamiento no busca la confrontación, sino sumar apoyos, tender puentes y construir consensos sociales amplios.

"La voluntad de ANACA es sumar, tender puentes y construir consensos", señala la plataforma, convencida de que el conflicto generado en torno al segundo cable eléctrico solo puede abordarse desde la unidad social, el respeto mutuo y una mirada a largo plazo sobre el futuro del municipio. En este sentido, defiende que el diálogo y la responsabilidad institucional son elementos imprescindibles para recuperar la confianza ciudadana.