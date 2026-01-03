El regidor de Capdepera implicado en el incidente de Nochevieja se defiende: "No insulté a la policía local"

Nueva versión de los hechos acontecidos la madrugada del 1 de enero en la carpa de Capdepera donde se celebraba la Nochevieja. Joan Campins Melis, regidor de Fires i Festes, ha emitido un comunicado para explicar cómo se desarrollaron los hechos según él los vivió: "Se me avisó de una pelea e inmediatamente fui a buscar a la pareja de policías locales". Campins indica que los agentes se hallaban situados en un punto en el que no tenían visión ni de la situación general de la fiesta ni estaban colocados en las zonas más concurridas de la carpa y, por tanto, "más propensas a situaciones violentas". Asimismo apunta que el momento en que acudió en su busca "estaban hablando de forma distendida con otros ciudadanos".

Amenzas y tensión

Según explica el regidor, cuando los policías acudieron a detener la trifulca, uno de los implicados yacía en el suelo "en un charco de sangre". Una vez controlada la situación, el Campins admite que "recriminé a uno los agentes su actitud previa al incidente porque considerava que la pelea se había producido por falta de control durante el evento". Por su parte, según relata Campins, "uno de los dos agentes me amenazó diciendo que me detendría si no cesaban mis quejas". El regidor explica que decidió entonces abandonar la zona donde se había producido el incidente y solicitó la presencia de la alcaldesa para que ésta decidiera cuál debía de ser la posición de los agentes en la plaza con el objetivo de evitar nuevos incidentes. Asimismo el regidor también quería "dejar constancia de que no estaba conforme con la actitud pasiva" de los agentes.

"No hubo agresiones físicas ni verbales "

En su comunicado, Campins niega "rotundamente" que se produjera agresión física o verbal a los agentes. Asimismo insiste en que "es totalmente falso que yo interviniera en la pelea y que tratara de impedir la actuación de los agentes con los implicados en los hechos tal y como pueden corroborar las personas presentes en el lugar". Campins admite que posiblemente "mis formas no fueran las más correctas", pero también considera que "cuestionar una actuación policial en pro de un correcto funcionamiento de las actividades festivas no es en ningún caso una actitud vejatoria".

Sin constancia de la denuncia y sin posibilidad de defenderse

Campins expresa que todavía no ha podido tener acceso al informe policial y que tampoco se le ha notificado denuncia alguna. Asimismo advierte de que "en el caso de que haya manifestaciones en el informe policial y en la nota enviada a la prensa que se alejen de la verdad, me reservo el derecho a interponer las denuncias oportunas tanto por vulnerar mi honor como por un posible delito de revelación de secretos"

Con todo, el regidor considera que "está convencido" de que estos hechos se han filtrado a la prensa "de la manera en que se ha hecho, sin que me haya podido defender y con ánimo de hacer daño en el marco de los problemas internos existentes dentro de la propia Policía Local de Capdepera".

Qué dicen los agentes sobre el incidente

La versión aportada por la policía local es totalmente opuesta. Según consta en el informe de los agentes , el regidor “se interpuso en reiteradas ocasiones ante los actuantes con una actitud desconsiderada, increpando y entorpeciendo gravemente la labor policial”. Por otro lado también se señala que los policías “le conminaron repetidamente para que cesara en su actitud y permitiera a la fuerza actuante realizar su cometido”. También describen que presentaba “un estado de gran nerviosismo” y “una sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas”. Los agentes describen en su informe que la conducta les "obstaculizó" la labor de asistir al herido y de identificar y custodiar al presunto agresor.

Los agentes de la policía local de servicio la noche del 1 de enero han denunciado al regidor por una supuesta infracción de la L.O. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, según consta en la denuncia.