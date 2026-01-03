Policías de Santa Margalida denuncian que las deficiencias del cuerpo “se han agravado”

Un total de diez agentes de la Policía Local de Santa Margalida han firmado un nuevo escrito dirigido a la alcaldía, avalado también por el sindicato UGT, en el que reclaman una “solución” a una serie de reclamaciones que vienen denunciando en los últimos meses y que, lejos de solventarse, incluso “se han agravado” desde que el 27 de noviembre registraran el primer escrito sobre las “deficiencias” existentes en la planificación del servicio, la asignación de horas extraordinarias o la falta de información sobre la prolongación de la jornada.

Así, estos agentes denuncian que el cuadrante de servicio entregado a la plantilla “comprende aproximadamente los primeros diez días de enero, cuando la normativa interna y los acuerdos vigentes establecen que el personal debe disponer del cuadrante completo del año natural” para poder planificar su vida a nivel personal y familiar. Además, añaden que en la planificación remitida “no se ha respetado el régimen de trabajo y descanso de cinco días de trabajo y cuatro días libres establecido en el reglamento”, lo que ha generado una “situación de agravio comparativo”, entre otros problemas como la “incertidumbre organizativa” que afecta directamente a la conciliación familiar.

Por otra parte, desde el primer escrito de protesta, las horas extraordinarias “no han sido ofrecidas de forma pública ni en condiciones de igualdad a toda la plantilla”, sino que, según denuncian, “han sido asignadas de manera individualizada y discrecional, sin criterios objetivos ni comunicación general”. La plantilla no ha recibido información sobre si durante el presente ejercicio “se va a implantar o no un sistema de prolongación de la jornada”.

Los agentes firmantes añaden en el escrito que la correcta organización del servicio policial “requiere planificación previa y estable”, así como el cumplimiento “estricto” de los regímenes de trabajo y descanso, “transparencia” en la asignación de los servicios extraordinarios e “información clara y anticipada” sobre las condiciones laborales aplicables. A su entender, la persistencia de las deficiencias “compromete la seguridad jurídica, la conciliación personal y el correcto funcionamiento del servicio público policial”.

Por todo ello, reclaman al Ayuntamiento que proceda a la regularización “inmediata” del cuadrante de servicio y se facilite a la plantilla el calendario completo del año natural. También exigen el cumplimiento del régimen de trabajo y descanso establecido en el reglamento, la fijación de criterios objetivos, públicos y transparentes para asignar las horas extra, información “clara, completa y con antelación” sobre la existencia o no de prolongación de jornada en el año 2026 y la adopción de las medidas organizativas necesarias para corregir una situación que “ha sido previamente puesta en conocimiento de la Administración sin que haya sido solucionada”.