Mallorca concentra el 48% de los incendios de 2025: 39 fuegos en un año

Baleares cierra el año con uno de los mejores balances de incendios forestales de las últimas décadas. En total, se han producido 82 incendios forestales con una superficie total afectada de 17,09 hectáreas, de las cuales 13,41 hectáreas corresponden a vegetación desarbolada y 3,68 hectáreas a vegetación arbolada. El 48% de los incendios se han registrado en Mallorca, isla que ha sufrido 39 fuegos. Ibiza ha sufrido 26; Menorca, nueve y Formentera, ocho. Desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Rural remarcan que estas cifras se sitúan muy por debajo de la media de los últimos diez años (88 incendios y 148 hectáreas quemadas anuales). De hecho, apuntan, que 2025 cierra como el segundo mejor años desde que existen registros en 1974 en cuanto a la superficie forestal quemada, con solo 17 hectáreas afectadas en todo el archipiélago. A falta de cerrar las investigaciones definitivas, el 96 % de los incendios forestales han sido causados por la actividad humana, ya sea por negligencias, accidentes o actos intencionados, mientras que solo el 4 % han tenido un origen natural, principalmente por rayos.

Medios aéreos para apagar un indencio forestal registrado en 2025. / CAIB

La mayor parte de los incendios se han producido durante la época de peligro alto, comprendida entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. En este periodo se han registrado 60 incendios forestales, que han afectado a 15,86 hectáreas, lo que representa el 97 % de la superficie total quemada durante todo el 2025. En cuanto a la gravedad de los siniestros, solo un incendio ha alcanzado el nivel de IGP1, debido a su proximidad a un núcleo urbano. Se trata del incendio de sa Talaia de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), ocurrido el 30 de julio, que quedó en conato.

"Los fuegos se apagan durante el invierno" Joan Simonet — Conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que estos datos, en gran parte, y teniendo también en cuenta el factor suerte, son “el resultado del trabajo constante en sensibilización, prevención, coordinación y respuesta rápida ante los incendios forestales”. No obstante, ha advertido que “no podemos relajarnos, porque el contexto de cambio climático que vivimos actualmente incrementa el peligro año tras año”.

De todas formas, Simonet ha dejado claro que “los fuegos se apagan durante el invierno”, por este motivo, los trabajos de prevención, como las fajas forestales, son esenciales. De hecho, cabe recordar que en diciembre se publicó convocatoria de ayudas destinadas a la prevención de incendios forestales y a la gestión activa de los bosques para los años 2025 y 2026. La resolución aprueba una dotación inicial de 1,5 millones de euros para la convocatoria de 2025, con posibilidad de incremento adicional si fuera necesario: “Esta línea de subvenciones permite que los propietarios y gestores de fincas forestales puedan realizar actuaciones que contribuyan a reducir el peligro de incendios y a restaurar los daños provocados por fenómenos naturales”. Asimismo, Simonet ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad: “Es imprescindible seguir incentivando a los propietarios forestales, a los gestores del territorio y al resto de administraciones para que continúen trabajando conjuntamente en la prevención de incendios y en la gestión activa del paisaje, clave para disponer de territorios más resilientes frente al fuego”.

Efectivos apagando un incendio. / CAIB

Quemas controladas

La prevención también pasa por las quemas controladas. Durante 2025, el Govern inició la campaña de quemas controladas para prevenir incendios forestales. La primera actuación se ejecutó en ses Jonqueres Veres, dentro del Parque Natural de s’Albufera de Mallorca, donde se han gestionado unas cuatro hectáreas. A lo largo de este 2026, el departamento de Simonet prevé intensificar esta estrategia con más quemas prescritas en zonas estratégicas de Mallorca como Calvià, Escorca, Pollença, sa Pobla y Muro. En Menorca, se actuará en Ferreries y es Mercadal.