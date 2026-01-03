Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu

Hay restaurantes que traspasan los límites de lo que significa esta definición, un local donde se sirven comidas, para convertirse en algo más que encaja en el concepto de institución alojada en la memoria colectiva de un pueblo. El antiguo celler de Son Toreó, en Sineu, es una de estas instituciones cuya fama va mucho más allá de las fronteras del municipio del Pla de Mallorca.

Un restaurante que rebosa historia y gastronomía popular y que ahora acaba de cerrar una etapa de nada menos que 93 años en la que ha estado regentado por la misma familia, los Fuster Alomar, que han traspasado el negocio después de gestionarlo con éxito durante cuatro generaciones. “A lo largo de su historia, este celler ha sido un referente de cocina mallorquina, no solo dentro del municipio de Sineu, sino en toda Mallorca”, escribía el Ayuntamiento de Sineu hace unos días, cuando el alcalde y varias regidoras visitaron el local para entregar un ramo de flores a la familia Fuster Alomar, a la que trasladaron sus “mejores deseos” para que disfruten de esta nueva etapa de sus vidas, y también para instar a los nuevos propietarios “a seguir con el mismo impulso, dedicación y estima” que ha caracterizado a este establecimiento a lo largo de casi sus cien años de historia familiar.

Y es que los amantes de la cocina mallorquina y de las recetas familiares que se han elaborado desde hace años en los fogones de Can Toreó pueden estar tranquilos. La idea es que el conocido restaurante reabra su cocina el próximo 7 de enero con distintos propietarios, pero con los mismos trabajadores y, por ahora, la misma carta que incluye algunos de los platos más célebres del popular restaurante 'sineuer'.

Los hermanos Guillem, Joana y Toni Fuster Alomar posan en la entrada del conocido restaurante de Sineu. / Ajuntament

El edificio de origen medieval en el que se ubican tanto el restaurante como el bar anexo, así como el sótano del antiguo celler que también abrió como restaurante hace unos años, salió a la venta el pasado año 2023 por casi 3 millones de euros. Los tres hermanos que regentan el negocio, Guillem, Toni y Joana, habían dicho en diversas ocasiones que la única salida era la venta del edificio. No obstante, fuentes de Son Toreó han informado que se ha traspasado el negocio, pero los nuevos gestores no han comprado el complejo. De momento, se reabrirán el restaurante y el bar ubicado al lado.

La historia de la familia Fuster Alomar en Son Toreó se inició en el año 1933, cuando los abuelos de los tres hermanos propietarios iniciaron el negocio. Este fue asumido en 1955 por los hijos de los fundadores hasta que en 1989 entraron en escena los tres hermanos Fuster Alomar, cuyos hijos ya se habían puesto al frente del popular celler, por lo que cuatro generaciones de una misma familia han sacado adelante el negocio a lo largo de estos 93 años. El edificio fue adquirido en 1974 por los padres de los propietarios que lo han gestionado hasta ahora. Dispone de hasta 20 habitaciones y seis baños, además del restaurante con su cocina, el bar anexo y el antiguo celler.

El alcalde Tomeu Mulet (derecha), el día que visitó el celler para entregar flores a sus propietarios. / Ajuntament

El inmueble que acoge el histórico celler tiene casi 800 años de historia. De hecho, los primeros documentos que hablan de Son Toreó datan del año 1240, poco después de la conquista catalana de Mallorca. El edificio conserva incluso algunos elementos de la dominación musulmana.

Cocina mallorquina, la estrella absoluta

El celler de Son Toreó es conocido por ser uno de los mejores guardianes de Mallorca de las recetas tradicionales de la cocina mallorquina. Gente de toda la isla ha podido deleitarse con los platos heredados de varias generaciones atrás, que han llegado a nuestros días como auténticas piezas de museo comestibles. Sin duda, el plato estrella es el ‘frit’ mallorquín, pero hay muchos más.

En una entrevista concedida a este diario hace unos años, Joana Fuster Alomar explicaba que uno de sus primeros recuerdos eran los recados que le hacían sus padres para ir a las carnicerías de Sineu a comprar las entrañas para elaborar el ‘frit’, su plato “más famoso”. Desde joven, ella se encargó del comedor y el bar junto a sus hermanos.

La cocinera era su madre, “utilizando recetas familiares de platos muy mallorquines” que se han mantenido en la carta hasta nuestros días.

Fachada del restaurante, ubicado en un edificio con casi 800 años de historia. / DM

También recordaba los “personajes curiosos y variados” que han pasado por el celler, especialmente mayoristas de ganado que venían al ‘mercat del dimecres’ a cerrar 'barrines' (tratos). En aquella época, también se vendía vino en la bodega, el antiguo celler ubicado en el sótano del actual restaurante.

La fama de Son Toreó traspasa las fronteras. En la citada entrevista, Joana Fuster Alomar explicaba que era habitual recibir la visita de televisiones europeas, principalmente alemanas, para conocer la historia del celler y grabar la elaboración de algunos de sus platos más conocidos, como el ‘tumbet amb llom’.

También han tenido clientes ilustres como la reina Sofía, que visitó Son Toreó hace años. “Paseaba por Sineu, con su hija Elena, su yerno Jaime de Marichalar y otros familiares, incluida la escolta, y como doña Sofía estaba detenida contemplando nuestra fachada, salí a saludarla”, explicó. “Qué fachada más bonita”, le dijo la Reina de España. Entonces toda la familia fue invitada a entrar para visitar el restaurante y pasaro un buen rato allí. Al final, un escolta se le acercó y felicitó a la dueña del restaurante: “ha estado media hora con la Reina, algo que no suele suceder con nadie”.