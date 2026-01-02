Susto en la fiesta de Año Nuevo en Capdepera

En Capdepera, la entrada del año fue algo movidita. Durante la fiesta posterior a las Campanadas, se produjo una trifulca. Por lo que ha podido saber este periódico, un hombre que presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol molestó a un grupo de personas. La discusión terminó con un empujón que provocó que el hombre cayera al suelo y se hiciera una brecha en la cabeza con lo que hubo sangre en el suelo. En este momento, varios testigos avisaron a un regidor del Ayuntamiento que estaba en la fiesta. Al ver la sangre y el estado del hombre, se puso muy nervioso y acudió a buscar a los agentes de la Policía Local de Capdepera para que actuaran. Los hechos se quedaron en un susto porque poco tiempo después la persona herida volvía a estar de celebración. Todo parecía quedar en un susto y en los nervios propios de ver una persona tendida al suelo con sangre en la cabeza pero no fue así. Y es que los agentes de la policía local de servicio la noche del 1 de enero han denunciado al regidor por una supuesta infracción de la L.O. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, según consta en la denuncia.

En el informe de los agentes, se describe que el concejal “se interpuso en reiteradas ocasiones ante los actuantes con una actitud desconsiderada, increpando y entorpeciendo gravemente la labor policial”. Por lo que desgranan los agentes en el informe, los policías “le conminaron repetidamente para que cesara en su actitud y permitiera a la fuerza actuante realizar su cometido”. También describen que presentaba “un estado de gran nerviosismo” y “una sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas”. Los agentes describen en su informe que la conducta les "obstaculizó" la labor de asistir al herido y de identificar y custodiar al presunto agresor.

Los agentes denunciantes también explican que el concejal les profirió “a viva voz diversas expresiones irrespetuosas y vejatorias” tales como “con lo que cobráis esta noche para que os estéis tocando los huevos” o “no tenéis vergüenza de quedaros allí”. Según consta en la denuncia, los agentes han denunciado al concejal por la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y por las faltas de respeto.

Desde el Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones hasta que el regidor afectado reciba la denuncia y se investiguen los hechos.