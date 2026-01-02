Sóller deja en manos de la Policía decidir sobre el Acire de Volta Piquera

Las profundas discrepancias surgidas entre los vecinos de la barriada de la Volta Piquerahan provocado que el Ayuntamiento de Sóller haya dado un paso al lado para dejar en manos de la Policía Local decidir si finalmente se creará un Área de Circulación Restringida (Acire) en las calles de esta zona.

La decisión ha sido adoptada por el Ayuntamiento después de que representantes municipales mantuvieran reuniones con los defensores y detractores de la medida. Cabe recordar que vecinos de ambos bandos han presentado firmas solicitando la implantación y la supresión del Acire.

El concejal de Gobernación, Carlos Darder (PP), ha explicado que el Ayuntamiento “ha decidido dejar en manos de la Policía la decisión”. Por esta razón, los responsables policiales elaborarán un informe que será determinante para decidir si finalmente se crea o no la zona de circulación restringida. Darder ha reconocido que existe una división vecinal importante, y por ello cree que la decisión debe adoptarse a partir de criterios técnicos y no políticos.

Los vecinos que están a favor de la creación de la zona de tráfico restringido instan al Ayuntamiento a limitar la circulación a los residentes de la Volta Piquera. Ponen de manifiesto que la circulación abierta les genera importantes perjuicios, especialmente durante la temporada turística, cuando vehículos de alquiler acceden a la barriada desconociendo las peculiaridades de las calles. En contraposición, los residentes contrarios al Acire denuncian los problemas que generará tanto a los propios vecinos como al resto de ciudadanos que quieran acceder a la Volta Piquera el tener que hacer una solicitud previa para evitar ser multados.

Mientras se está a la espera de la decisión que pueda tomar la Policía, desde hace meses permanecen instaladas tres cámaras con multómetro en los accesos a la barriada. Están instaladas en las calles de Capitán Angelats, Quadrado y en el camino del Dragonar. Las cámaras están fuera de servicio, aunque el Ayuntamiento había previsto activarlas a principios de febrero.

La instalación de los dispositivos fue fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), que también instaló un multómetro en el acceso a la barriada de Santa Catalina.

Todos estos dispositivos estarán controlados directamente por la ATIB, que gestionará las incidencias y la expedición de las sanciones que puedan generarse.