El PSOE advierte del posible cierre de los paritorios del Hospital de Manacor a partir del 19 de enero

El PSIB-PSOE advierte de que el Hospital de Manacor podría cerrar el paritorio a partir del próximo 19 de enero ante la falta de ginecólogos en el centro sanitario. Así lo denuncia la secretaria de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Ferndández, acusando a la consellera de Salut, Manuela García, de "no ofrecer ninguna solución" a los sanitarios que trabajan en el centro ni a los usuarios afectados.

Fernández califica esta situación como "grave", ya que el servicio del Hospital afecta a más de 130.000 usuarios que residen en la comarca (Manacor, Capdepera, Artà y Son Servera), además de los municipios de Felanitx, ses Salines, Vilafranca, Petra, Sant Joan y Montuïri.

Guardias

Tras haber mantenido varias reuniones y conversaciones con los profesionales afectados, Amanda Fernández advierte que la situación del servicio de ginecología ha ido empeorando desde hace dos años, y actualmente sólo se ha garantizado la guardia (de 24 horas) de un solo profesional para las salas de parto, "lo que hace imposible mantener el servicio abierto".

Según expresan los socialistas, el Hospital de Manacor actualmente dispone de 14 plazas de ginecología, aunque sólo hay 11 profesionales realizando guardias, debido a excedencias, bajas o reducciones de jornada. Este número de trabajadores ya es deficitario de origen, ya que otros hospitales, como Inca, cuentan con más profesionales (16) y atiende a un menor número de partos que en la zona de Levante.

"Hay que tener en cuenta que las guardias se hacen, en todos los hospitales de Mallorca, con dos ginecólogos para poder dar garantías de seguridad y calidad a las pacientes y a los niños. Pero la única respuesta que da la consellera García hasta ahora es que en Manacor se pueden hacer guardias con un solo profesional", señala Fernández.

Solución "insuficiente"

Pero la solución "es del todo insuficiente" y así lo han trasladado los profesionales del Hospital de Manacor a Fernández. El estatuto marco prevé que a lo sumo se hagan 4 guardias al mes por profesional, pero los ginecólogos de Manacor están haciendo entre 5 y 7. Debido a las bajas que sucedieron a principios de diciembre, el servicio no tuvo más remedio que derivar los partos a otros hospitales, y eso es lo que puede volver a pasar a partir del 19 de enero.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas en Mallorca expresa que en otras especialidades, la conselleria sí ha derivado a profesionales de otros centros para apoyar a las guardias, hecho que no se ha producido con el servicio de ginecología de Manacor. "A partir del 19 de enero, la zona de Llevant volverá a tener una sola persona de guardia en el hospital, lo que obligará a cerrar de nuevo los paritorios y derivar a las madres a centros de Palma e Inca", detalla Fernández.