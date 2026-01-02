Precintan parte del paseo de las Coves Blanques de Porto Cristo por un desprendimiento de rocas

El Ayuntamiento de Manacor ha procedido al precintado de un tramo del paseo de las Coves Blanques, en Porto Cristo, a causa de un desprendimiento de rocas producido en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas.

La actuación se ha llevado a cabo después de que la Unidad Territorial de Costa de la Policía Local comunicara el desprendimiento al Área de Urbanismo y Vivienda. Posteriormente, se ha realizado una visita de inspección técnica, en la que se ha constatado que el origen del desprendimiento podría estar relacionado con las lluvias de los últimos días. A raíz de la inspección, los servicios técnicos municipales han determinado que el precinto inicial es insuficiente y han ordenado la instalación de vallas móviles de obra para reforzar la seguridad de la zona afectada.

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección General de Costas y Litoral del Govern una visita e inspección en el lugar de los hechos, con la finalidad de establecer las medidas oportunas para evitar riesgos para la ciudadanía y prevenir futuros desprendimientos. Desde el consistorio se pide a la población que respete el cierre provisional y las indicaciones de seguridad mientras no se determinen las actuaciones definitivas.