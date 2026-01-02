Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guillem GinardGripe en BalearesTerraza es BaluardSucesos en MallorcaHorario supermercados
instagramlinkedin

Eventos

Gran éxito de público de la pista de aventuras en Son Servera

Gran éxito de público de la pista de aventuras en Son Servera | DM

Gran éxito de público de la pista de aventuras en Son Servera | DM

La Pista de Aventuras del Polideportivo Virginia Torrecilla fue un «éxito absoluto durante dos días llenos de risas, juego y convivencia», según ha destacado el Ayuntamiento. En estas jornadas de juegos solidarios participaron más de 1.000 niños, que contribuyeron con donaciones de productos de higiene personal. Hubo castillos hinchables, además de talleres de maquillaje, actividades deportivas y todo tipo de actividades lúdicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo comprar una villa de lujo en sa Ràpita por 179.000 euros, aunque sólo para usar 44 días al año
  2. Agricultura ha capturado en 2025 unos 7.000 ejemplares de 'banyarriquer' en las encinas de fincas públicas
  3. El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
  4. Los quintos hacen de las suyas en el Pla: Sineu abre una investigación por vandalismo
  5. El alcalde de sa Pobla cree que Muro 'se ha pasado de la raya' con el cartel de Sant Antoni
  6. El Govern instalará dispensadores de agua desalada en Bunyola, Petra y Alcúdia
  7. Una vecina de Ariany es la autora de las 1.100 'neules' que decoran la iglesia
  8. Marc Mallafré, creador del polémico cartel de Sant Antoni de Muro: “Es una broma sana que al final hace que se hable de la fiesta”

Gran éxito de público de la pista de aventuras en Son Servera

Sóller deja en manos de la Policía decidir sobre el Acire de Volta Piquera

Sóller deja en manos de la Policía decidir sobre el Acire de Volta Piquera

Calvià vende 12 viviendas sociales al Ibavi por 1,9 millones de euros

Calvià vende 12 viviendas sociales al Ibavi por 1,9 millones de euros

El Plan de Acción de Sóller prioriza el residente frente a la emergencia habitacional y el turismo masivo

El Plan de Acción de Sóller prioriza el residente frente a la emergencia habitacional y el turismo masivo

Inician una campaña contra los vertidos de aguas sucias en la bahía de Portocolom

Inician una campaña contra los vertidos de aguas sucias en la bahía de Portocolom

Riesgo y mensaje de las calles desaliñadas

Un año de gestión para reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida en Andratx

El Ayuntamiento de Llucmajor atribuye el retraso en la recogida de basuras a una avería y a los festivos

El Ayuntamiento de Llucmajor atribuye el retraso en la recogida de basuras a una avería y a los festivos
Tracking Pixel Contents