Eventos
Gran éxito de público de la pista de aventuras en Son Servera
La Pista de Aventuras del Polideportivo Virginia Torrecilla fue un «éxito absoluto durante dos días llenos de risas, juego y convivencia», según ha destacado el Ayuntamiento. En estas jornadas de juegos solidarios participaron más de 1.000 niños, que contribuyeron con donaciones de productos de higiene personal. Hubo castillos hinchables, además de talleres de maquillaje, actividades deportivas y todo tipo de actividades lúdicas.
