El Govern autoriza el derribo de un edificio obsoleto en primera línea de Bendinat

El Govern ha autorizado, a petición de la parte interesada, la demolición de una construcción obsoleta, sin utilidad y en estado de deterioro, junto con sus elementos anexos, situada en dominio público marítimo-terrestre en Cala Oli, en la zona de Bendinat, en el término municipal de Calvià. "El objetivo es eliminar una ocupación sin título vigente, reducir riesgos y recuperar este tramo de costa", explica el ejecutivo en una nota.

La actuación afecta a una ocupación del dominio público derivada de una concesión administrativa otorgada en 1963, que fue declarada caducada con posterioridad. Tras la reversión de los terrenos al dominio público, el ámbito ocupado asciende a una superficie de 194,59 metros cuadrados.

La resolución autoriza la demolición y retirada del inmueble y de las estructuras asociadas —entre ellas terrazas y escaleras—, sin que en ningún caso se permita la consolidación de la ocupación ni la construcción de nuevos elementos en el dominio público marítimo-terrestre. La actuación no habilita ningún uso posterior del espacio y tiene como única finalidad la recuperación física del litoral.

Desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua se subraya que esta intervención se enmarca en una "línea de trabajo continuada para proteger el dominio público marítimo-terrestre, corrigiendo situaciones heredadas del pasado que no se ajustan a la normativa vigente y reforzando el carácter público de la costa".

Los informes técnicos que han sustentado la autorización ponen de manifiesto la conveniencia de actuar en este ámbito tanto por motivos de seguridad, debido al estado de deterioro de algunas estructuras en primera línea de costa, como para evitar procesos de degradación del litoral y posibles afecciones sobre el entorno inmediato. En este sentido, la retirada de estos elementos permitirá recuperar el perfil natural de la costa y mejorar la integración paisajística de este tramo del litoral, además de reducir riesgos asociados a la presencia de construcciones obsoletas expuestas a la dinámica marina y a episodios de temporal.

La ejecución de las obras quedará vinculada a la correspondiente licencia municipal y deberá realizarse conforme a las condiciones establecidas en la autorización.