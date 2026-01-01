El Plan de Acción de Sóller prioriza el residente frente a la emergencia habitacional y el turismo masivo

El Ayuntamiento de Sóller ha trazado una línea roja para los próximos cinco años con la presentación de las directrices de su Plan de Acción 2025-2030. Este documento estratégico, fruto de un largo proceso participativo que ha pulsado la opinión de cientos de vecinos y sectores clave, busca ser una hoja de ruta ejecutiva para recuperar el equilibrio en el municipio en temas clave como la vivienda o el turismo.

La regidora de Turismo, Llum Castañer, ha sido clara al definir este documento como una herramienta nacida de un "proceso riguroso de escucha" que busca pasar "del papel a los hechos" para mejorar el día a día de los sollerics, situando al residente en el epicentro de cada decisión política municipal.

El plan identifica la vivienda como la emergencia social más crítica para el municipio. Ante la escalada de precios, la escasez de oferta asequible y la presión del alquiler vacacional que amenaza con expulsar a los jóvenes, el Ayuntamiento activará medidas de choque inmediatas. Entre ellas destaca la creación de un censo de viviendas vacías e infrautilizadas, así como un inventario de solares municipales para impulsar un parque público de alquiler. El objetivo es claro: proteger la residencia habitual y garantizar que Sóller siga siendo un lugar para vivir y no solo para visitar.

En paralelo, el nuevo modelo de gestión aborda de forma frontal la saturación turística. Aunque el sector representa la principal fuente de ingresos para el 70% de la población, el plan recoge un "cansancio" ciudadano ante un modelo que concentra la riqueza pero degrada la convivencia. Por ello, se propone un nuevo pacto basado en la regulación estricta, la mejora del control de las viviendas de uso turístico y la dignificación de los espacios naturales. No se trata de rechazar el turismo, sino de subordinarlo a la calidad de vida local, apostando por la desestacionalización y la diversificación hacia sectores como el producto local y la innovación para reducir la dependencia extrema del sector servicios.

Este despliegue de medidas se ejecutará de forma graduada, combinando acciones urgentes en movilidad y limpieza en los primeros seis meses con transformaciones estructurales a largo plazo. Para asegurar que este plan no quede en un cajón, se creará una Comisión de Coordinación y un sistema de indicadores medibles que permitirán a la ciudadanía evaluar el progreso con total transparencia.

