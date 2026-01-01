Inician una campaña contra los vertidos de aguas sucias en la bahía de Portocolom

El Fòrum Participatiu Veus de Portocolom ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los vecinos y vecinas de la localidad costera de Felanitx para reclamar a las instituciones una solución contra los vertidos de aguas residuales que afectan a la bahía, un problema denunciado desde hace meses por vecinos y entidades conservacionistas.

La iniciativa, que de momento acumula casi 200 firmas en su versión telemática, denuncia que la calidad del agua de Portocolom «ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo». Un problema que es atribuido principalmente a los vertidos de «aguas sucias» que reciben las aguas del núcleo costero y al hecho de que la contaminación permanece estancada en la bahía «durante largos periodos de tiempo».

Entre las demandas que reivindica la citada entidad figura la revisión y la reparación del alcantarillado de Portocolom para evitar fugas al mar, así como garantizar la conexión de todas las viviendas de la localidad al sistema público de saneamiento, una necesidad que, según el Fòrum, es más patente en la zona de sa Punta, donde reclama la habilitación del alcantarillado.

Por otra parte, también se observa como solución la instalación de un sistema de recogida de aguas pluviales separado del de las aguas residuales urbanas.

Otro problema registrado en el puerto de Felanitx que contribuye a la contaminación de las aguas de la bahía está relacionado con la práctica que llevan a cabo muchas embarcaciones a la hora de desprenderse de las aguas residuales directamente al mar, por lo que la entidad que ha promovido la campaña reclama «garantías» para que todas las barcas vacíen sus aguas residuales en instalaciones adecuadas en el puerto.

Por otra parte, instan a «fomentar la colaboración necesaria entre las diferentes administraciones para llevar a cabo las acciones necesarias» para impedir que se sigan produciendo los vertidos contaminantes.

Según la entidad organizadora, «todas las medidas son necesarias para reducir las aportaciones de nutrientes y de materia orgánica en la bahía». De esta manera, «se evitará en gran medida la eutrofización», es decir, la aparición de algas que tiñen de verde el agua y disminuyen la transparencia y la cantidad de oxígeno disuelto, un fenómeno que es muy perjudicial para los ecosistemas marinos que viven en la bahía de Portocolom.

Graves impactos

El GOB ha denunciado en diversas ocasiones que el «abandono» institucional aboca a la bahía de Portocolom a una situación «peligrosa» debido a los numerosos y «graves» impactos que padece y que se traducen en un «empobrecimiento de las aguas y la destrucción de la biodiversidad», a pesar de que se trata de un espacio marino de casi 76 hectáreas protegidas por la Red Natura 2000 por su riqueza ecológica.

La entidad ecologista asegura que hay una «sobrecarga» de embarcaciones, muchas de las cuales, en busca de refugio, acaban fondeando sobre la pradera de posidonia y afectando gravemente la pradera de Cymodocea nodosa. El GOB afirma que las embarcaciones de vigilancia «no son suficientes».

Por otra parte, la bahía «sufre una contaminación a causa de la infiltración al mar de las aguas grises» de viviendas ubicadas en la primera línea y no están conectadas al servicio de saneamiento. También ha denunciado en diversas ocasiones la «fuente de contaminación grave» que constituye el Club Náutico debido a las tareas de limpieza de embarcaciones, una actividad que produce una gran cantidad de residuos tóxicos que «supuestamente acaban en unos decantadores que están en muy mal estado, por lo que es fácil que se produzcan pérdidas».

La entidad ecologista pide «soluciones eficientes» para evitar que se siga contaminando el agua del mar en un espacio declarado como Zona de Especial Conservación, con un plan de gestión específico.