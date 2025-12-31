Calvià vende 12 viviendas sociales al Ibavi por 1,9 millones de euros

El Ayuntamiento de Calvià venderá 12 viviendas de protección oficial y dos plazas de garaje al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por 1,9 millones de euros, según consta en una resolución firmada por el alcalde Juan Antonio Amengual, el pasado 4 de diciembre. La operación fue ratificada por el último Consell de Govern del año. El Ibavi gestionará estas 12 viviendas en régimen de alquiler y su previsión es entregarlas a principios de 2026.

Por parte de la administración municipal, la operación se ha tramitado como procedimiento patrimonial privado negociado sin publicidad, una fórmula prevista en la normativa de patrimonio de las administraciones públicas.

La resolución autoriza la transmisión directa de estos inmuebles municipales al organismo autonómico de vivienda, con el objetivo de incorporarlos a su parque público. El expediente cuenta con los informes favorables de la Secretaría y de la Intervención municipal.

Cuatro núcleos

Las viviendas incluidas en la operación se reparten entre varios núcleos del municipio: Peguera, Son Ferrer, Calvià vila y urbanización Galatzó. Ocho de los inmuebles se ubican en un edificio de la calle Bonavida, en Peguera, con superficies útiles que oscilan entre los 62 y los 89 metros cuadrados y precios individuales que van desde los 128.000 hasta los 182.000 euros.

A ellos se suman viviendas en Son Ferrer, la calle Roser de Calvià y la avenida Puig de Saragossa, en Galatzó, según consta en el expediente municipal.

El lote incluye también dos plazas de garaje, una en Son Ferrer y otra en Calvià, con precios de venta de 29.928 y 19.211 euros, respectivamente.

Todas las cantidades están exentas de IVA, al tratarse de una transmisión patrimonial entre administraciones públicas, tal y como recoge el expediente municipal.

La operación queda condicionada a la formalización de la escritura pública de compraventa en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo por parte del Consell de Govern, que este martes ratificó la operación. El pago deberá realizarse en el mismo acto de la firma ante notario.

Principios de 2026

Según comunicó el Ejecutivo autonómico esta semana, la previsión del Ibavi es poder entregar estas 12 viviendas a principios del año 2026. «Esta operación de compra para incrementar el parque de vivienda de protección pública del Ibavi forma parte del plan de choque del Govern para generar más vivienda asequible para ciudadanos residentes en Balears», subrayó el Govern en una nota informativa.

El Ejecutivo destacó que, entre sus promociones públicas, figura una del Ibavi en Peguera, que consta de 24 viviendas, al tiempo que informó de que, en Balears, el organismo autonómico tramita «más de 1.230 viviendas públicas residentes en Balears, con un presupuesto global de más de 230 millones de euros».