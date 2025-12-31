Conflicto
El Ayuntamiento de Llucmajor atribuye el retraso en la recogida de basuras a una avería y a los festivos
Vecinos y el partido Llibertat Llucmajor, en la oposición, se han quejado de que, en diferentes puntos del municipio, ha habido contenedores donde los residuos se desbordaban en estas fechas navideñas
El Ayuntamiento de Llucmajor ha atribuido los problemas en la recogida de basuras en estas fechas navideñas a la avería de un camión y a los días festivos. En los últimos días, vecinos de diferentes puntos del municipio y partidos de la oposición como Llibertat Llucmajor han hecho públicas sus quejas por la situación de "colapso" que mostraban algunos contenedores, llenos a rebosar.
El Consistorio dirigido por la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) explica que durante "estos días se ha producido la avería de uno de los camiones de carga bilateral que recoge en las zonas de s’Arenal y urbanizaciones". A este problema técnico se sumó la suspensión del servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero con motivo de las fiestas, un cúmulo de circunstancias que, según esgrime el Ayuntamiento llucmajorer, provocó "desbordes en contenedores, principalmente en las zonas de urbanizaciones".
El pasado domingo, Llibertat Llucmajor denunció que el municipio había permanecido "con contenedores desbordados y acumulación de residuos en las calles" durante prácticamente una semana. La formación tildó la gestión de "dejadez" y advirtió de problemas de salubridad.
El Ayuntamiento asegura, por su parte, que la empresa contratista está reparando el vehículo averiado y que se han establecido "refuerzos horarios" para eliminar los residuos acumulados. Concretamente, indica que la retirada en las urbanizaciones de Puig de Ros y Las Palmeras estaba prevista para este martes, y que el resto de desbordes estaban "prácticamente eliminados".
La administración municipal afirma que lamenta "las molestias ocasionadas" y agrega que trabaja "para que se restablezca lo antes posible la normalidad".
"Riesgo para la salud pública"
En un comunicado difundido el pasado domingo, Llibertat Llucmajor vinculó los problemas en el servicio de recogida de basuras con una cuestión estructural y recordó que el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos lleva caducado desde mayo de 2025. Alexandro Gaffar, portavoz del partido vecinal, calificó la situación de "inaceptable" y de "riesgo real para la salud pública".
Su compañero, el concejal Miguel Pascual, exigió "medidas inmediatas y responsables", al tiempo que responsabilizó directamente a la alcaldesa Lascolas.
El partido también cuestionó la gestión financiera del servicio, afirmando que, de los siete millones de euros anuales recaudados por la tasa de basuras, hay un remanente de cerca de un millón que no se reinvierte en mejorar el servicio.
Problema repetido
Los problemas con el servicio municipal de recogida de basuras se remontan a hace meses en el municipio, donde se han venido registrando continuas quejas de los vecinos de diferentes puntos de Llucmajor.
Como símbolo de este malestar, el pasado agosto, la fachada del Ayuntamiento apareció con un gran montón de basura y desperdicios varios, y con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’ (‘Os dejamos la mierda que no recogéis’). Esta acción de protesta la reivindicaron los quintos de la localidad.
