Un año de gestión para reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida en Andratx

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Andratx, liderado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, ha cerrado el último año de gestión con un amplio balance de actuaciones centradas en la seguridad ciudadana, la mejora de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras y el impulso social, cultural, deportivo y turístico del municipio.

Uno de los ejes prioritarios ha sido la seguridad y la convivencia. El consistorio ha culminado la dotación y consolidación de la plantilla de la Policía Local, que alcanza los 53 efectivos, junto a una renovación de medios materiales con nuevos vehículos, motocicletas, chalecos antibalas y la incorporación de drones. Durante este periodo se han creado unidades especializadas como la Policía Tutor, con un agente específico en seguridad vial, y la Unidad de Actividades y Medio Ambiente (UAMA), reforzando la prevención y el control.

En paralelo, se ha avanzado de manera decisiva en la planificación y respuesta ante emergencias, con la aprobación del Plan de Emergencias Municipal, el Plan de Actuación Local y el Plan contra Incendios Forestales, así como la creación de la Junta Local de Protección Civil. A ello se suma la reforma del edificio de Protección Civil, la adquisición de nuevo material contra incendios e inundaciones y acciones formativas en centros escolares.

La mejora de infraestructuras y del espacio público ha sido otro de los pilares del año. El Ayuntamiento ha ejecutado actuaciones de asfaltado en distintos puntos del municipio, incluida la carretera Andratx–s’Arracó, además de mejoras en calles urbanas. También se han habilitado y mejorado aparcamientos en Andratx, s’Arracó, Sant Elm, Sa Coma y el Puerto de Andratx, junto a actuaciones en plazas, escaleras y zonas verdes, favoreciendo una movilidad más ordenada y un entorno urbano más accesible.

En el ámbito de los servicios públicos, se han impulsado nuevos contratos estratégicos como los de jardinería, recogida de residuos y limpieza viaria, además de mejoras en saneamiento, cementerios y en la Escuela Municipal de Música, ampliando su oferta. De forma paralela, el Ayuntamiento ha reforzado la atención ciudadana y la gestión interna mediante procesos de digitalización, mejoras en transparencia, ciberseguridad y modernización administrativa.

La sostenibilidad ambiental ha tenido un peso destacado, con importantes mejoras en las playas de Sant Elm y Camp de Mar, nuevas zonas de descanso, lavapiés, barandillas y módulos de socorrismo. También se han desarrollado campañas de concienciación animal, ampliado los pipicanes, reforzado la limpieza viaria y el control de vertidos ilegales, además de una limpieza integral de la red de saneamiento y actuaciones en caminos rurales y torrentes.

En educación, cultura y comunidad, el equipo de gobierno ha consolidado la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años durante todo el año, ha reforzado las escoletas y ha impulsado proyectos inclusivos. La programación cultural se ha ampliado con festivales, muestras de cine, actividades musicales y la recuperación del Consell Escolar Municipal tras siete años sin actividad.

El área de deportes ha vivido un periodo de intensa actividad, con numerosas mejoras en instalaciones como Sa Plana, el Palau Municipal d’Esports, Es Vinyet y el campo Melissa Nicolau. Las inversiones han permitido renovar graderíos, iluminación, vestuarios, equipamientos y medidas de seguridad, al tiempo que se ha reforzado el apoyo a clubes y deportistas mediante subvenciones y patrocinio de eventos.

Por último, el área de turismo ha trabajado en la consolidación de la marca “Visit Andratx”, con presencia en ferias internacionales, renovación de material promocional, creación de rutas y mejora de las oficinas de información turística, apostando por un modelo vinculado al deporte, la sostenibilidad y la identidad local.

Desde el equipo de gobierno municipal se valora este balance como el resultado de una gestión basada en la planificación, la coordinación entre áreas y la atención a demandas reales del municipio. La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, ha subrayado que el objetivo ha sido reforzar la seguridad, mejorar los servicios y avanzar hacia un Ayuntamiento más moderno y eficaz, manteniendo una gestión responsable de los recursos públicos y una visión de futuro orientada a seguir construyendo un Andratx más seguro, accesible y cohesionado.