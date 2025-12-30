Sanidad animal: de la granja de los horrores a la gripe aviar

El bienestar y la sanidad animal ha sido uno de los temas del año. Primero con «la granja de los horrores» de Llucmajor. A finales de mayo, las organizaciones ARDE y Satya Animal destaparon una investigación realizada en abril en la explotación Ses Cisternetes de Ávicola Son Perot con imágenes que mostraban gallinas conviviendo con animales muertos y una falta grave de higiene, además de un presunto incumplimiento en la venta de huevos camperos. Esta investigación llevó a la conselleria de Agricultura y al Seprona a realizar una exhaustiva inspección. Como medida cautelar se suspendió la actividad de la nave 7G de la explotación y se inmovilizaron todos los huevos de esta nave. También se le impusieron siete multas graves y una leve. Además, se procedió a llevar un control exhaustivo para cumplir el plan de desescalada y pasar de 138.000 gallinas a 40.000 a día 31 de diciembre.

La difusión de las imágenes derivó en varias protestas vecinales exigiendo el cierre de la granja. El tema también llegó al pleno municipal. La plataforma Stop Macrogranja Llucmajor: Sense olors ni Mosques, junto con representantes de Satya Animal, estallaron en un tenso pleno debido a la falta de acción del Ayuntamiento de Llucmajor por el tema de la macrogranja. De hecho, han sido varios los reportajes realizados a los vecinos de las urbanizaciones en los que han contado el «infierno» que deben aguantar: «Huele a animal muerto dentro de casa».

Todo ello ocurrió en un año que comenzó con un enero cargado de buenas noticias, ya que el Govern denegó la autorización ambiental a la macrogranja de Sineu y días después prohibió por ley las macrogranjas de gallinas en Balears ya que, por normativa, no se permitirá la instalación de nuevas explotaciones o la ampliación de las existentes que superen las 160.000 aves. También se fijaron unas distancias mínimas que deberán separar las nuevas explotaciones avícolas de los núcleos de población.

De todas formas, con el susto todavía en el cuerpo después de la amenaza que supuso el pasado año la posibilidad de habilitar una macrogranja aviar con capacidad para 750.000 gallinas a un solo kilómetro del pueblo, el Ayuntamiento de Sineu ha querido curarse en salud y blindarse contra estos grandes proyectos ganaderos mediante una modificación de las Normas Subsidiarias que prácticamente imposibilita su desarrollo en el municipio.

Y de las macrogranjas pasamos en noviembre al «riesgo real» de que la gripe aviar llegue a Balears. En las islas no se han detectado casos, pero el archipiélago está en «un punto crítico». Por ello, la Conselleria ha defendido una estrategia basada en la prevención. Entre las acciones adoptadas destacan el confinamiento de aves de corral cuando no pueda evitarse el contacto con aves silvestres, la prohibición de ferias y mercados avícolas y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, sobre todo en zonas húmedas y áreas de paso migratorio. Asimismo, el departamento de Joan Simonet ha aprobado un protocolo unificado de detección precoz que amplía el foco a aves silvestres y de caza.