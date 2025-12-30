Quejas en Llucmajor por la acumulación de basura en la calle durante las fiestas navideñas

Vecinos de varias zonas de Llucmajor, en especial de las urbanizaciones, han denunciado el colapso en el servicio de recogida de basuras durante el periodo navideño, con contenedores desbordados y acumulación de residuos en las calles durante varios días.

El Partido Vecinal Llibertat Llucmajor ha difundido un comunicado en el que responsabiliza al equipo de gobierno municipal, liderado por la alcaldesa Xisca Lascolas (Partido Popular), de una "gestión negligente" y de "falta de previsión".

Contenedores en sa Torre, durante estas navidades / DM

Según la formación, la imagen de "montones de basura y contenedores rebosantes" ha generado problemas de salubridad y molestias tanto a residentes como a visitantes. Aunque el Ayuntamiento informó previamente de la suspensión del servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero, la agrupación vecinal considera que la respuesta municipal fue "claramente insuficiente" para evitar el colapso.

El portavoz del partido, Alexandro Gaffar, calificó la situación como "inaceptable" y subrayó que supone "un riesgo real para la salud pública". Por su parte, el concejal Miguel Pascual afirmó que responsabilizan "directamente a la alcaldesa y sus socios de gobierno" y exigió "medidas inmediatas y responsables".

En su comunicado, el partido vincula esta situación a un problema estructural: el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos lleva caducado desde mayo de 2025. Denuncian que la gestión del nuevo expediente no ha garantizado la continuidad del servicio y que ni siquiera se han ultimado los pliegos técnicos del nuevo contrato.

Además, Llibertat Llucmajor asegura que, anualmente, los vecinos aportan 7 millones de euros a través de la tasa de basuras, pero que el gobierno municipal no destina en su totalidad esos fondos al servicio. Afirman que existe un remanente de aproximadamente un millón de euros cada año que, a su juicio, debería reinvertirse en mejorar la recogida.

Crisis estructural

Los problemas con el servicio municipal de recogida de basuras se remontan a hace meses en el municipio, donde se han venido registrando continuas quejas de los vecinos de diferentes puntos de Llucmajor. Como símbolo de este malestar, el pasado agosto, la fachada del Ayuntamiento apareció con un gran montón de basura y desperdicios varios, y con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’ (‘Os dejamos la mierda que no recogéis’). Esta acción de protesta la reivindicaron los quintos de la localidad.