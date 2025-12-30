lnca aplicará bonificaciones fiscales en el IBI y el impuesto de circulación en 2026

El Ayuntamiento de Inca aplicará durante el año 2026 un conjunto de bonificaciones y exenciones fiscales que supondrán una reducción de ingresos municipales de 1,4 millones de euros, según informó la administración local en un comunicado.

Una parte muy significativa de estos beneficios fiscales se concentra en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con un impacto económico superior a los 450.000 euros, según la estimación municipal. En este ámbito destacan las bonificaciones para familias numerosas, que superan en total los 37.700 euros; los incentivos destinados a las viviendas de protección oficial y las bonificaciones para la instalación de sistemas de energía solar, que ascienden a cerca de 58.500 euros, así como las reducciones asociadas al sistema especial de pago.

En movilidad, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica prevé beneficios fiscales por valor de más de 375.000 euros. De esta cantidad, destacan especialmente la exención total de los vehículos históricos, con un impacto de 240.861 euros, así como las bonificaciones para vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones, que superan los 44.000 euros, además de las exenciones para personas con discapacidad y para el sector agrícola.

En el ámbito económico, el Ayuntamiento mantiene las exenciones y bonificaciones previstas en el Impuesto sobre Actividades Económicas, especialmente las dirigidas a cooperativas y a iniciativas que fomentan la creación de empleo.

Impuesto de Construcciones

Las bonificaciones también tienen un peso relevante en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con una previsión de más de 45.000 euros en incentivos vinculados a obras de especial interés municipal, a la incorporación de energías renovables y a proyectos relacionados con la vivienda protegida, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

A estas medidas se añaden las bonificaciones en tasas y servicios municipales, como la de recogida de residuos, con bonificaciones por reciclaje y por capacidad económica que superan los 400.000 euros, así como las reducciones en la tasa de suministro de agua.