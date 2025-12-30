Horarios e itinerarios de las cabalgatas de los Reyes Magos en Palmanova, es Capdellà y Calvià vila

Calvià se prepara para una de las noches más mágicas del año con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La celebración más importante tendrá lugar este próximo 5 de enero en Palmanova, núcleo que acogerá la gran cabalgata municipal.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en barca al puerto de Palmanova a las 18:00 horas. Desde allí, la comitiva real iniciará su recorrido por el Passeig de la Mar, en un desfile organizado por el Ayuntamiento de Calvià. Está previsto que los Reyes Magos saluden a todos los niños del municipio en un gran ambiente festivo.

De forma paralela a este gran evento central, la magia de los Reyes Magos se extenderá a otros núcleos del municipio. El mismo día 5 de enero, es Capdellà iniciará su celebración a las 17:30 horas con la salida de la comitiva y posterior entrega de regalos, ofreciendo además chocolate con ensaimada a los asistentes.

Calvià vila

Por su parte, Calvià vila vivirá su desfile también el día 5, comenzando con una concentración de carrozas a las 18:30 horas en el polideportivo y un desfile a las 19 horas por el Carrer Major, culminando con la adoración de los Reyes Magos en la iglesia y la entrega de regalos en Sa Societat.

Asimismo, en Port Adriano, el mismo 5 de enero habrá chocolatada y animación infantil a las 17:00 horas. El desembarco de los Reyes Magos será a las 18 horas y la entrega de regalos frente a la pista de hielo, a partir de las 19 horas.

Finalmente, la localidad de Peguera recibirá a los Reyes Magos el martes 6 de enero a las 10 horas, con una ruta que recorrerá el Bulevar y varias calles hasta finalizar en la Plaza de la Iglesia.