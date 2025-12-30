El Consell sigue sin pasar la inspección

El gran atasco provocado por la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y la consiguiente demora de las citas en los servicios de Inspección Técnica de Vehículos, es una vieja historia reincidente que va aflorando de forma periódica, lo cual lleva directamente a una conclusión clara. No es otra que la dejar en evidencia la incapacidad del Consell, actual y precedente, por tanto de indiferente signo político, para afrontar la problemática. La Administración continúa dificultando al ciudadano el acceso a lo que ella misma le exige, hándicap que en esta caso muta en mayor riesgo sobre la carretera. No es poco.

Ahora se anuncia una nueva estación de ITV, en el plazo de un semestre, en Campos, gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento y se da por hecho que de este modo las citas serán de una fluidez permanente en el Migjorn. Precaución, porque es la misma historia de Son Bugadellas de Calvià que no ha sido digna de la condición de estación de inspección a pleno rendimiento hasta principios de este año y después de mucha provisionalidad, cuando ha podido atender a 9.000 revisiones mensuales. Primero carpas a modo de acampada y después edificaciones formales, esto es lo que le espera a Campos para poder dar contenido a las cuatro líneas de revisión anunciadas. Se dice menos que, mientras, la estación de Son Castelló, en Palma, ha tenido que cerrar por problemas estructurales en la techumbre.

No es solo cuestión de falta de medios materiales. Los trabajadores llevan un año quejándose de la sobrecarga de trabajo, presión que desemboca directamente en el incremento de reclamaciones. Se ha pasado de 20.000 a 40.000 citas al mes. Que se sepa, el Consell se limita a trasladar el malestar a la concesionaria Itevebasa.

Sobran hechos y argumentos para sostener que la ITV va muy rezagada con respecto al desmesurado parque móvil de Mallorca. No es una carencia sobrevenida, es una necesidad, nada menor, desatendida. Lo padecen las empresas y familias de la isla. Bastaría con que el Consell prodigara las ITV en la misma proporción de las visitas y traslados oficiales de su presidente.