Las bodas civiles se disparan en el Ayuntamiento de Sóller con el fin de los enlaces en el juzgado de paz

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia, ha provocado un aumento sin precedentes de las bodas civiles celebradas en los ayuntamientos. En Sóller, el impacto ha sido especialmente visible: este 2025 se habrán celebrado 106 enlaces matrimoniales, una cifra que casi triplica las 40 bodas oficiadas en 2024.

El cambio normativo ha supuesto que, desde el pasado mes de abril, los juzgados de paz dejen de oficiar matrimonios civiles, una competencia que ha pasado a recaer exclusivamente en los ayuntamientos. Este traslado de funciones ha incrementado de manera notable la actividad municipal en materia de registros civiles y celebración de enlaces.

En el caso de Sóller, la mayoría de bodas civiles son oficiadas por el concejal Carlos Darder, que ha asumido buena parte de esta tarea institucional. El aumento sostenido de solicitudes ha obligado al consistorio a reorganizar el calendario, de modo que actualmente las bodas se celebran dos días a la semana en el salón de plenos, cuando hasta ahora solo se hacían los viernes.

La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia también redefine el papel de los juzgados de paz, que pasan a integrarse en la estructura de los nuevos tribunales de instancia y pierden algunas funciones tradicionales, como la celebración de matrimonios civiles.

El objetivo de la reforma es racionalizar recursos, agilizar trámites y concentrar competencias, aunque en municipios como Sóller el cambio ha tenido como efecto inmediato una mayor carga de trabajo para los ayuntamientos.

Con estas nuevas competencias, las Casas Consistoriales se han convertido en el principal escenario de los matrimonios civiles en Sóller, consolidándose como un espacio no solo de la vida administrativa, sino también de momentos clave en la vida personal de muchos ciudadanos.