Agricultura ha capturado en 2025 unos 7.000 ejemplares de 'banyarriquer' en las encinas de fincas públicas

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intensificado este año las actuaciones para mejorar el estado sanitario de los encinares de Mallorca mediante el control del ‘banyarriquer’ de la encina (Cerambyx cerdo), una de las principales plagas que afectan a esta masa forestal.

Las medidas de control han consistido en la instalación de trampas masivas en fincas públicas y en la tala sanitaria de encinas afectadas por el ‘banyarriquer’ y por el hongo del chancro carbonoso (Biscogniauxia mediterranea), según informó la Conselleria en un comunicado.

Así, entre junio y julio de este año, se han colocado más de 7.000 trampas en fincas públicas como Binifaldó, Menut, Cúber, Son Moragues, Puig de Santuïri, Sa Bassa, Comuna de Bunyola, Comuna de Biniamar y ses Fonts Ufanes, con una captura total de más de 7.000 ejemplares adultos, cifra similar a la registrada en 2024.

En octubre, la Conselleria puso en marcha un proyecto del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), con un presupuesto de 4,8 millones de euros y actuaciones previstas hasta noviembre de 2028, para intervenir sobre unas 700 hectáreas de encinar público afectado por el ‘banyarriquer’ y por hongos patógenos.

Dentro de este plan, ya se ha completado la primera fase en Santuïri, en Pollença, con la tala de 145 pies afectados, cuya madera se aprovechará como leña para la población, y se prevé la replantación de encinas cedidas por el Centro Forestal de Balears (CEFOR), según informó el Govern.

En enero de 2026 se actuará en ses Païsses (Artà) sobre una veintena de árboles afectados, coordinándose con técnicos municipales y arqueólogos. Actualmente, se trabaja en Menut y Binifaldó, aprovechando la leña para la producción de biomasa (caldera de Binifaldó) y destinando el resto a áreas recreativas del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT).

Hasta 10 años

En cuanto al Monumento Natural de ses Fonts Ufanes, el departamento autonómico comunicó que el plan piloto de mejora integral ha completado los primeros cuatro años con resultados positivos y se ha prorrogado hasta los diez años.

El ‘banyarriquer’ es un escarabajo que excava galerías internas en la madera, facilita la transmisión de hongos y provoca podredumbres que pueden causar la caída de ramas y troncos. Aunque es una especie protegida en Europa, en Mallorca su sobrepoblación motivó la autorización de su captura mediante resolución publicada en el BOIB.