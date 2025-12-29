El sector de la Sobrassada de Porc Negre IGP revierte su tendencia negativa con un crecimiento del 3% en 2025

La comercialización de la Sobrassada de Mallorca de Porc Negre con Indicación Geográfica Protegida (IGP) ha registrado un incremento del 3% en los primeros diez meses de 2025, lo que supone el primer repunte después de tres años de descensos continuados que habían acumulado una caída próxima al 30% en sus ventas. Este dato, presentado este lunes por el Consejo Regulador de la Sobrassada de Mallorca IGP, es calificado como un "punto de inflexión" y la "base de recuperación del sector".

En el balance anual, el organismo detalló que, mientras la categoría genérica Sobrassada de Mallorca IGP mantiene una situación de estabilidad en el mercado, la variante específica de Porc Negre rompe su tendencia negativa. El año 2025 coincide con el 30 aniversario de la IGP.

En declaraciones recogidas en un comunicado, el presidente del Consejo Regulador, Andreu Palou, afirmó que "comprobar que la caída se ha frenado y que empezamos a revertir la tendencia es muy importante en estos momentos". Palou vinculó este resultado positivo al trabajo desarrollado en los últimos años. "La Sobrassada de Porc Negre es uno de nuestros emblemas y su ligero crecimiento confirma que el trabajo conjunto en calidad, trazabilidad y promoción está dando frutos", añadió.

Según la nota difundida, el giro en la tendencia es el resultado de una estrategia combinada. Por un lado, este organismo destaca que se han impulsado acciones dirigidas al mercado, como la presencia en eventos, colaboraciones con el sector de la restauración y campañas de marca de origen.

Por otro, agrega, se han intensificado acciones técnicas y de conocimiento, entre las que destacan análisis sensoriales, ciclos formativos y una mayor transferencia de información para explicar los atributos nutricionales del producto.

"Reorientar la tendencia"

El Consejo Regulador subraya que estas iniciativas han contribuido a "estabilizar la demanda y reorientar la tendencia". No obstante, el organismo es prudente y enfatiza que estos resultados constituyen "el primer paso de un proceso de recuperación que deberá consolidarse en el cierre anual y en los primeros meses de 2026".

Para el año próximo, el Consejo ha anunciado que se reforzará el papel del Porc Negre como elemento de identidad y valor añadido, y se ampliarán las iniciativas de cooperación con todos los agentes del sector para fortalecer la cadena de valor y garantizar un mensaje coherente al consumidor final.

Andreu Palou manifestó que mantener la estabilidad de la Sobrassada de Mallorca IGP en 2025 y detectar "síntomas de recuperación" en la de Porc Negre les anima a "perseverar". El objetivo para 2026, según afirmó, seguirá siendo "conocer mejor el producto, explicarlo con rigor y acercarlo a más público, tanto en Mallorca como fuera de la isla".