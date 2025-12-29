Marc Mallafré, creador del polémico cartel de Sant Antoni de Muro: “Es una broma sana que al final hace que se hable de la fiesta”

El catalán Marc Mallafré Cazorla es el creador del cartel de las fiestas de Sant Antoni de Muro que tanta controversia ha creado estos días. Titulado ‘Muro, on els dimonis manen. Gent de sa Pobla, no és res personal’, el diseño muestra a uno de los ‘dimonis’ de la fiesta de Muro sosteniendo como trofeo la cabeza de Conguito, el ‘dimoni’ más popular del Sant Antoni de sa Pobla. La polémica estaba servida.

Como director creativo y director de arte publicitario, además de doctor en Comunicación y profesor de creatividad y dirección de arte en la Universitat Ramon Llull de Barcelona, Mallafré sabía lo que hacía cuando decidió presentar este diseño tan simbólico, aunque admite que no esperaba tanta repercusión. No se arrepiente y da las gracias al Ayuntamiento de Muro por su valentía al seleccionar su propuesta.

-Vaya revuelo ha causado su cartel de Sant Antoni. ¿Se lo esperaba?

-Intuía que podía pasar algo así, claro. Era el objetivo del la propuesta. Aunque no imaginaba que la viralidad fuera a ir tan en todas direcciones.

-¿Cómo surgió la idea de incluir en su propuesta a uno de los 'dimonis' más icónicos del vecino municipio de sa Pobla?

-Soy fan de Mallorca, su cultura, su lengua, sus tradiciones… Tengo buenos amigos en la isla y llevo visitándola desde aproximadamente 20 años. Pensé que hacer una gamberrada de este estilo, con la rivalidad histórica entre las dos poblaciones, podía ser un buen motivo para el cartel.

-Ha habido muchas críticas sobre el papel de la Inteligencia Artificial en el cartel que ganó el concurso. ¿Ha sido generado totalmente por IA?

-No. El proceso primero fue dar con la idea, eso implica única y exclusivamente cerebro humano. No es que pidiera a la IA “hazme un cartel de Sant Antoni polémico”. No va así. El punto de partida para plasmar la idea y la referencia pictórica que alguien ya ha “cazado” es el Goliath decapitado de Caravaggio. Esa imagen me inspiró para crear el visual del cartel con inteligencia artificial. Tuve que entrenar a la inteligencia artificial para que supiera quienes eran los ‘dimonis’ de cada pueblo y pedirle que hiciera una composición similar a la Caravaggio. Una vez tuve la imagen definitiva tuve que maquetar en Adobe Illustrator, la tipografía, la composición, los colores, todo eso es Illustrator. Cuando tuve la composición final pasé a Adobe Photoshop para crear las máscaras de imagen que tiene el cartel. Al final volví a la Inteligencia artificial para dar un acabado de textura de pincel a la tipografía. Ya ves que no es apretar un botón. Fue un trabajo de unos tres días.

-El alcalde de sa Pobla dice que Muro "se ha pasado de la raya". ¿Qué opina de estas declaraciones?

-Para mi es una broma sana que al final hace que se hable de la fiesta. Esta gamberrada hace avivar el fuego y la rivalidad y creo que es algo positivo. Un consejo al Ayuntamiento de sa Pobla: ofrecer un premio en metálico suculento, se ha demostrado que funciona. Aumenta la participación, sube el nivel del diseño y, con suerte, puede generar viralidad. Estoy seguro que en sa Pobla, los diseñadores, ya están pensando qué cartel van a proponer para el año que viene. Intuyo propuestas mucho más arriesgadas y transgresoras.

Sa Pobla decapita al 'dimoni murer' como respuesta al polémico cartel de Sant Antoni 2026 / AJUNTAMENT DE MURO | SUS MALLORCA

-Su cartel se ha viralizado en toda Mallorca y ya han empezado a salir versiones. ¿Qué opina, realmente se esperaba esta repercusión?

-Como le decía no esperaba que fuera tan en todas direcciones: periódicos, radio, TV, redes, memes, stickers…. Es la conocida como “viralidad”. Que suceda esto es maravilloso porque aumenta la fama de las fiestas de Sant Antoni. Como dijo el sabio, que hablen de ti, aunque sea mal, es mucho mejor que nadie lo haga.

-¿Qué relación tiene con la fiesta de Sant Antoni de Muro y de Mallorca en general?

-Tengo buenos amigos y a menudo vengo de visita. Me encanta su cultura, su lengua, sus tradiciones, las conocidas como 'gloses' me parecen muy divertidas. Sant Antoni tiene una pequeña representación en Barcelona, que también he visitado varias veces.

-¿Le habían advertido de que los 'poblers' podrían enfadarse por decapitar en el cartel a uno de sus 'dimonis' más queridos?

-No, pero intuía que podía ser así.

-¿Era la primera vez que participaba en el concurso de carteles de Muro? Su propuesta ha salido ganadora de entre otras 36 obras.

-Si. Mi primera vez.

-¿Si tuviera la oportunidad de volver atrás haría otro diseño o mantendría el ganador?

-Para nada, presentaría exactamente el mismo diseño sabiendo, además, que en el consistorio de Muro han sido valientes de aceptar el diseño y han sabido ver la oportunidad a esta gamberrada. Olé por ellos!