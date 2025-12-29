Inca ha plantado este año 866 árboles para combatir los efectos del cambio climático

El Ayuntamiento de Inca ha llevado a cabo durante 2025 un conjunto de actuaciones para mejorar los espacios naturales del municipio, con la plantación de 866 árboles, 1.368 plantas arbustivas y 128 plantas acuáticas. Estas intervenciones se han realizado siguiendo "criterios de diversidad vegetal, adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental", remarcó el Consistorio.

Las actuaciones, según el Ayuntamiento, han incluido hasta 39 especies diferentes, entre arbolado viario y de espacios verdes, arbustivas mediterráneas y ornamentales, así como vegetación acuática destinada a balsas y entornos húmedos.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado: «Estas actuaciones forman parte de una estrategia clara para hacer de Inca una ciudad más verde, más amable y mejor preparada ante los efectos del cambio climático. Apostamos por una vegetación adaptada a nuestro entorno, que mejore los espacios públicos y contribuya al bienestar de la ciudadanía».

De esta manera, el Ayuntamiento de Inca ha invertido más de 750.000 euros en el desarrollo del plan de arbolado. Entre otras actuaciones, ha destinado 100.000 euros para sustituir arbolado muerto o en mal estado en determinadas zonas del municipio y posteriormente hacer nuevas plantaciones en diversas áreas de Inca, como las entradas de Inca por el polideportivo Mateu Cañellas, la avenida Rey Jaime I, así como en la zona de la plaza Primero de Mayo y zonas verdes adyacentes.

De forma paralela, también se ha desarrollado un proyecto de plantación y reposición de arbolado en espacios públicos urbanos, para reducir el efecto isla de calor y contribuir activamente a la adaptación al cambio climático en el ámbito municipal. Las actuaciones, con un coste de más de 250.000 euros, han abarcado una superficie total de 52.521 metros cuadrados (calles Marjades, Josep Barberí, Joan Miró, Sor Clara Andreu, Joan de Austria, y en las avenidas Jaime I y Jaime II).

Además, durante 2025 se ha llevado a cabo un proyecto de rehabilitación sostenible y replantación de arbolado del Parque del Serral de ses Monges. Las obras han supuesto una actuación integral con el objetivo de mejorar este gran espacio verde de la ciudad, "potenciando su valor ambiental y paisajístico, favoreciendo la biodiversidad y adaptándolo a los efectos del cambio climático", informa el Ayuntamiento.