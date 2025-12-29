El Consell instalará en 2026 una estación móvil de la ITV en Campos que dará 5.000 citas al mes

El Consell de Mallorca instalará una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) móvil y permanente en Campos, con una capacidad prevista de 5.000 inspecciones mensuales. La previsión es que entre en funcionamiento a mediados de 2026, según el acuerdo firmado este lunes entre el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.

Mediante el convenio de cesión, el Ayuntamiento de Campos cederá al Consell de Mallorca, por un período de cuatro años prorrogables, el uso gratuito de un solar de 12.700 metros cuadrados ubicado entre el polideportivo municipal y el Punt Verd. El Consell, a través de su departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, ejecutará las obras de adecuación del terreno, con un presupuesto de 250.000 euros.

El consejero del área, Fernando Rubio, y el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert, estuvieron presentes en la firma. Las obras, que se licitarán en las próximas semanas, incluirán el asfaltado de la zona destinada a las líneas de inspección, oficinas y aparcamientos, así como la instalación de suministros eléctricos, de agua y de iluminación. Se prevé que los trabajos comiencen en enero o principios de febrero.

estaciones itv mallorca / E.P.

Una vez acondicionado el solar, la empresa concesionaria del servicio, Itevebasa, instalará una carpa equipada con cuatro líneas de inspección para vehículos ligeros, tanto turismos como motocicletas, según detalló el Consell.

Las estaciones de Manacor e Inca, "las más saturadas"

El presidente Llorenç Galmés justificó la elección de Campos al afirmar que las estaciones de la Part Forana, como Manacor e Inca, son las que se encuentran "más saturadas" y presentan "más espera". Galmés destacó que esta instalación tiene como objetivo final proveer de un servicio "mucho más cercano y ágil" a los municipios de Campos, Llucmajor, Felanitx, Ses Salines, Santanyí y Porreres.

La nueva estación forma parte del objetivo del Consell de Mallorca de reducir las listas de espera para la ITV. Según los datos aportados, mientras que en julio de 2023 las demoras superaban los cinco meses, en la actualidad se han reducido "a un máximo de entre quince días y un mes".

Estación de Calvià

A principios de 2025 ya entró en funcionamiento la quinta estación de Inspección Técnica de Vehículos de Mallorca, ubicada en el polígono de Son Bugadelles (Calvià), instalación que tomó el relevo de las provisionales que había en Magaluf. Según datos ofrecidos en su momento por la institución insular, esta estación permite realizar 9.000 inspecciones mensuales.

Quejas de los trabajadores

El pasado mes de febrero, trabajadores de la ITV de Mallorca se quejaron por sus condiciones laborales tras haberse doblado el número de citas mensuales, tal y como informó en su día este diario. Estos empleados denunciaban sobrecargas de trabajo y un incremento notable en el número de reclamaciones, al pasar de atender 20.000 a 40.000 citas al mes.