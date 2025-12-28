Una vecina de Ariany es la autora de las 1.100 'neules' que decoran la iglesia
El Consell agradece el trabajo de Maria Ribot en la campaña de la institución insular para celebrar una Navidad mallorquina
Una vecina de Ariany, Maria Ribot, es la creadora de las 1.100 'neules' que decoran la iglesia del municipio del Pla de Mallorca. Así lo ha informado este domingo el Consell de Mallorca, que agradece a la vecina la creación de estos elementos tan propios de la Navidad mallorquina a instancias de la institución insular. El presidente Llorenç Galmés ha querido conocer, de primera mano, el trabajo que ha hecho Maria y ha visitado la iglesia del pueblo, que está decorada con las 'neules' de la campaña del Consell de Mallorca.
El Consell explica que se trata de una campaña de Navidad que se puso en marcha para fomentar el arte de recortar 'neules', una tradición que ha sido protegida este año por la institución insular como Bien de Interés Cultural Inmaterial de la isla. Durante la visita, el presidente ha destacado que "ejemplos como el de Maria Ribot demuestran que las tradiciones mallorquinas y el patrimonio inmaterial de la isla siguen bien vivas gracias a la dedicación de la gente".
Galmés ha remarcado que, precisamente, la campaña institucional de las 'neules' "tiene como objetivo fomentar y proteger una tradición muy arraigada en la Navidad mallorquina, facilitando modelos para que pueda llegar a todo el mundo". En este sentido, ha celebrado que "ver una iglesia entera decorada con 'neules' hechas a mano es una muestra clara del éxito de esta iniciativa y de la estima por la cultura propia".
