Sa Pobla decapita al 'dimoni murer' como respuesta al polémico cartel de Sant Antoni 2026

La polémica por el cartel de Sant Antoni de Muro ha encontrado una respuesta inmediata desde sa Pobla. Tras la imagen en la que el dimoni ‘murer’ exhibe la cabeza decapitada del dimoni Conguito, muy criticada en el municipio vecino, las redes sociales se han llenado en las últimas horas de carteles alternativos creados con inteligencia artificial que funcionan como réplica directa desde el imaginario ‘pobler’.

Lejos de optar por un comunicado institucional, la reacción ha llegado en forma de humor gráfico, provocación festiva y sátira, elementos muy presentes en la tradición oral y visual de Sant Antoni. Entre las imágenes que más han circulado destacan dos especialmente comentadas: una en la que los dimonis de Muro y sa Pobla aparecen besándose, en un claro giro irónico al tono beligerante del cartel original, y otra en la que los roles se invierten y es el dimoni de sa Pobla quien sostiene la cabeza decapitada del dimoni ‘murer’.

La creatividad como respuesta al agravio

Estas imágenes, compartidas masivamente en perfiles personales y grupos vinculados a la fiesta, se han interpretado como una forma de responder sin solemnidad, utilizando el mismo lenguaje visual —y la misma herramienta tecnológica— que originó la controversia. Si el cartel de Muro fue criticado por “pasarse de la raya”, la réplica poblera parece buscar rebajar la tensión a golpe de ingenio, aunque sin renunciar a la pulla.

La utilización de la inteligencia artificial no es casual. Si uno de los reproches al cartel de Muro fue precisamente su creación mediante IA, desde sa Pobla han optado por apropiarse de ese recurso.

Sant Antoni, ironía y rivalidad histórica

La respuesta se enmarca en una rivalidad festiva histórica entre dos de los pueblos que viven Sant Antoni con más intensidad en Mallorca. Una rivalidad que tradicionalmente se ha expresado a través de gloses, bromas y desafíos simbólicos, y que ahora encuentra en las redes sociales un nuevo escenario.