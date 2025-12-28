Vandalismo
Rompen de una pedrada los cristales de la sede del PP de Inca
La formación popular condena lo que considera un "acto de violencia e intimidación absolutamente inadmisible en una sociedad democrática"
El Partido Popular de Inca ha denunciado públicamente este domingo el acto vandálico sufrido esta pasada noche en su sede local, donde una pedrada ha roto la vidriera de la entrada. Desde el PP 'inquer' "condenan de forma rotunda este ataque, que consideran un acto de violencia e intimidación absolutamente inadmisible en una sociedad democrática". "Este tipo de acciones no sólo atentan contra una formación política, sino contra la convivencia, la libertad de expresión y el respeto democrático", apuntan los populares.
Los populares han querido dejar claro que "estos hechos no nos harán callar ni nos apartarán de nuestro compromiso con los ciudadanos de Inca".El partido añade que seguirá defendiendo sus ideas "con firmeza, desde el respeto y el diálogo, como hemos hecho siempre".
Asimismo, el partido, actualmente en la oposición, ha llamado a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en general a "rechazar cualquier forma de violencia o intimidación en el ámbito político". "La discrepancia y el debate son legítimos; la violencia, nunca", subrayan. Por otra parte, el PP ha agradecido las "muestras de apoyo recibidas" y ha reiterado su "compromiso con la libertad política, la convivencia y el respeto institucional en Inca".
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"
- El alcalde de sa Pobla cree que Muro 'se ha pasado de la raya' con el cartel de Sant Antoni
- El Govern instalará dispensadores de agua desalada en Bunyola, Petra y Alcúdia
- El cartel de Sant Antoni de Muro aviva la polémica: no ha gustado en sa Pobla
- El GOB alerta de graves riesgos ambientales y para el agua potable en el proyecto del paseo del Torrent Major de Sóller
- Denuncian la 'legalización exprés' del chalé de la regidora de Urbanismo de Llucmajor
- El Consell de Mallorca entrega 53 vehículos de emergencias a los ayuntamientos de la Part Forana