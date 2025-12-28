Rompen de una pedrada los cristales de la sede del PP de Inca

El Partido Popular de Inca ha denunciado públicamente este domingo el acto vandálico sufrido esta pasada noche en su sede local, donde una pedrada ha roto la vidriera de la entrada. Desde el PP 'inquer' "condenan de forma rotunda este ataque, que consideran un acto de violencia e intimidación absolutamente inadmisible en una sociedad democrática". "Este tipo de acciones no sólo atentan contra una formación política, sino contra la convivencia, la libertad de expresión y el respeto democrático", apuntan los populares.

Los populares han querido dejar claro que "estos hechos no nos harán callar ni nos apartarán de nuestro compromiso con los ciudadanos de Inca".El partido añade que seguirá defendiendo sus ideas "con firmeza, desde el respeto y el diálogo, como hemos hecho siempre".

Asimismo, el partido, actualmente en la oposición, ha llamado a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en general a "rechazar cualquier forma de violencia o intimidación en el ámbito político". "La discrepancia y el debate son legítimos; la violencia, nunca", subrayan. Por otra parte, el PP ha agradecido las "muestras de apoyo recibidas" y ha reiterado su "compromiso con la libertad política, la convivencia y el respeto institucional en Inca".